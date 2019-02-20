別露大肌肌！男生懂放「5款大頭照」妹子羞求認識...你都拍哪種

點評: 在廁所拍照...我也不是很懂



▲男生放哪種照片能讓女生們好想認識，聽聽專家怎麼說？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／約會診療室

最近我研究了一些外國的交友網站後深受啟發，所以決定馬上來跟你分享！

對了，如果你想要在網路上認識心儀的對象，千萬別錯過「《壞男人超級8》」裡面的認識女人章節。

我在裡面除了會詳述網路交友的特性外，更會教你如何創造出吸引人的自我介紹與該如何留言才能夠吸引她，甚至讓她跑來你的檔案回覆你，真正達到所謂的宅男也能把正妹！

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有些人可能抱怨網路上大家都是外貌協會、以貌取人。但是網路上能夠讓對方馬上認識你的東西就屬照片了。根據研究，網路上有照片的個人檔案被網友回覆的比率是沒有照片的11～15倍。有張好的照片，等於會有更多女生願意給你機會，願意把她的電話號碼交給你。

但是如果你和我一樣只是個普通人怎麼辦呢？其實以大部分的交友網站而言，太帥的朋友或者太好看的照片，反而往往會讓女人覺得是玩咖，因此令對方產生恐懼感，難以獲得成功。

而你我這樣的一般人，其實只要使用出正確的組合，在照片中傳達出正確的訊息，凸顯出你的特質，反倒容易吸引到女人的注意。

所以今天我們就來說說該怎麼樣用照片來SHOW出最精采的自己吧！

1.使用最近的照片

這應該很明顯，但是你絕對不會相信多少男人還在用大學畢業時的大頭照來當網路交友的封面。如果你的目的是想要認識女人（真實而不是網公網婆那種），你一定要使用最近的照片。

不管你是否已經胖了五公斤，你最好還是用最近的照片，沒有什麼比見面時忽然發現對方和照片不一樣還來得氣人。

我曾經有個女生朋友和一個網友玩過網公網婆的遊戲長達一年之久，天天互相關心就像情侶一樣，後來終於決定要見面，卻發現那個男的和照片天差地遠！可想而知約會過程非常糟糕。最後當那個男生親她一下（在網路上她們已經約定好出來要kiss）以後，我朋友瞬間哭出來然後奔出咖啡店外，場面可以說十分的尷尬…所以千萬別在網路上使用太久遠或者過分美化的照片。



▲愛放大肌肌照會讓女生覺得你「過分炫耀」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

2.記得穿上衣，別袒胸露乳

我知道你一定覺得自己身上的六塊腹肌很性感，恨不得世界上所有的女人都知道你有六塊肌。但是事實上沒有人想要看你的六塊肌，或者看你在網路上上半身簍空伸懶腰做運動。

當你這樣做的時候，只會給對方為了證明什麼而過分炫耀的感覺，反而會讓女人覺得你自信不足、沒有安全感。相信我，如果你身材好，女人從你照片中的體型與神韻就可以察覺出來。

3.呼朋引伴一起來，不要孤單入鏡

有些專家學者可能會告訴你個人檔案應該專於自己，只要放自己的照片即可。如果你奉行這個道理，那我想你在網路交友上應該很難吃的開。



你的照片應該要描繪出你精采的生活，並且讓對方的腦中充滿了正面的想像。海尼根的廣告從來都不會跟海尼根本身有關係，而強調啤酒之外的事情。照片也一樣。重點在於描繪出動人的畫面，並且用圖說故事，讓對方印象深刻。而你在交往網站的照片就應該達成這樣的效果。（但切記不要每張照片都放團體照，不然女生分不出來你是誰那可就糗了！）



▲在廁所拍照一不小心可能讓「異物」入鏡。（圖／達志／示意圖）

4.不要用在廁所拍的照

我時常發現在很多網路交友的檔案裡，很多人很喜歡放自己在廁所的自拍照。但是我實在不理解為什麼會有人想要拿廁所照當作是大頭照？是想要用這樣的照片傳達什麼訊息呢？

另外這樣還會有機會拍到一些不該拍的東西（而且機會不小），你永遠不知道什麼東西會入鏡。

5.使用多張照片，而且讓你的照片看你來生動有趣

在我使用這麼多交友網站的經驗當中，有多張照片的檔案比起只有一張照片的往往會獲得更多的回覆與電話。而且那種只有一張照片的檔案多半會給人感覺像是詐騙檔案，自然無法抓住女人注意力。

另外就是盡量讓你的照片生動有趣，最簡單的方法就是放上氣氛很開心的照片。你可以上交友網站的「排行榜」，去看看人氣前十名的那些男生，都放哪些照片，就能夠大概知道我所說的開心感是什麼。

最後就是在照片中加入「話題性」。如果你的檔案沒有什麼特別的地方，就會像其他99個男人的檔案一樣普通。這樣的檔案女人看完，並不會有特別的印象，自然也無法抓住她的目光。

但是並不是一定要很炫或者一定要裸體加屍體，才是話題性，你可以想想你生活中有什麼興趣或者喜愛的活動，或者你有從事哪些特別的工作？例如你可以開一個相簿，專門放你的寵物狗，和狗狗所發生的趣事。這樣一來你的特色就會鮮明，也能夠在千萬個男人中凸顯自己。

我在《聊天A咖》中，會更詳細地教你如何利用你身邊唾手可得的東西，開啟和女生之間的無限話題。

最後以上的技巧都只是冰山一角，我在《網路金手指》中有詳盡的講解，配合實際操作！除了照片之外，我更會教你如何在網路上認識女人，並且挑戰7小時約出女人，在也不是夢！

接下來換你了，你有沒有什麼好的網路交友心得要和大家分享呢？

歡迎留言給我們，一起來討論吧！

本文經授權轉自：《網路交友的成功秘密：如何放出會讓女人想要認識你的照片》

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