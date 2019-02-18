20多歲男「下體狂冒泡」急診！女醫：轉一圈...他手動旋轉XX羞爆



▲男子自述下體「長東西」，以為染性病超緊張掛急診。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



醫師每天要接觸的病人百百種，看的病情五花八門，難免遇到讓人抓狂的「奇葩病人」而苦笑不得。一名20多歲男子速掛急診主訴「下面好像長東西」，神情緊張的邊發抖邊脫下褲子等待檢查，醫師發現在他大腿內側往後長了帶狀皰疹，此時醫師伸出食指示意要男子轉一圈，沒想到下一秒他「手動自轉」讓現場醫護人員超尷尬，自己更是害羞到滿臉漲紅。

急診室醫師田知學日前在《醫師好辣》節目中分享病人的驚人之舉，讓她超害羞。一名20多歲散發Man味的男子，就醫時支支吾吾主訴自己有性經驗「下面好像長東西」，懷疑是性病超緊張，醫師請他到簾子後脫下褲子等待檢查，「他一臉驚恐說『妳就是醫生嗎？』」看到醫護人員都是女生，男子緊張到手狂抖，皮皮剉地脫下褲子，在醫師檢查下體時，更是害怕得把頭撇向一邊憋氣不敢看。

田知學說，「外觀上看起來是好的，並沒有看到有長什麼東西，我是蹲下去，他是站著」，她一邊安撫男子的情緒，果真看到下體長出歹咪呀，「我就看到真的有長東西，可是其實是從大腿內側一直往後往後，感覺是帶狀的延伸，有水泡這樣子」。為了看清楚男子背後的病灶，醫師伸出食指示意要男子轉一圈，「我要看是不是長到後面去」，沒想到男子驚人之舉讓人臉紅，「他就把他的生殖器，拉到12點鐘方向，順時鐘這樣，轉～一圈」，現場來賓全笑翻。



▲醫師示意要男子「轉一圈」，沒想到他抓起命根子順時鐘轉一圈。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

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醫師心情複雜的說「是人要轉一圈，不是生殖器轉一圈！」並且對男子解釋，此為帶狀皰疹，不需要太過緊張，後來男子驚覺出糗，邊轉圈時整張臉頓時漲紅、額頭還冒出青筋，刊稱急診室奇葩個案，讓醫師覺得好氣又好笑。

帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」，在天冷免疫系統對抗病毒能力降低時容易趁虛而入，當皮蛇上身，會引起如電擊、火燒的神經痛，尤其在50歲以上、免疫力低下的成年人更容易中鏢。台安醫院家醫科主任羅佳琳表示，帶狀皰疹會沿著神經生長，全身上下都有機會受到侵犯，最常發作於胸部。但當患部接近眼睛恐造成視力減退，若患部在耳朵，恐引起聽力障礙，或顏面神經麻痺、頭暈等嚴重後遺症。

羅佳琳說，帶狀疱疹與免疫力息息相關，除了年紀的因素外，慢性疾病患者，如糖尿病、慢性腎臟病、癌症或是自體免疫疾病患者，還有生活壓力大、過度疲倦或是經歷外傷以及重大手術者等也都是罹患帶狀疱疹的高風險族群，建議可以依照醫師建議，施打帶狀疱疹疫苗，若不幸中鏢，也能將疼痛度大幅降低。