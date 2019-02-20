感冒失聲能救！中醫「酷刑式針紮」黑血秒狂噴：很痛但很有效



▲喉嚨失聲超痛苦，中醫靠「酷刑式急救」替患者救回聲音。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導



感冒喉嚨痛，一個不小心還「失聲」了，只能用氣音說話，堪稱最悲情！尤其遇到隔天需要開口報告、上台演說表演，真的超崩潰。很多人會靠著吃枇杷膏、喝膨大海，或補充維生素C方法搶救嗓音，但卻徒勞無功？中醫師彭溫雅傳授猶如「滿清酷刑」的超痛治療，患者當場秒噴黑血，連續5天的治療，不止治癒發炎的喉嚨，也在短時間內救回聲音，讓患者如期上台演唱。

中醫師彭溫雅日前在《醫師好辣》節目中分享感冒失聲「超痛治療術」！指出一名38歲已10年沒發片的資深歌手，因休戰多年突然又發片很緊張，安排5場台北循環演唱，但卻在開唱前夕被經濟人傳染感冒，突然「失聲」只能用氣音說話，心想若取消演唱損失慘重，因此找上彭溫雅治療，「我跟他說我有個方法很痛，但是很有效，他說『現在只要能夠有聲音就可以，我要唱歌』」不料過程超艱辛。



▲中醫師彭溫雅的「酷刑式針紮」直往病患手指縫刺洞，嚇壞現場來賓。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）

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為了恢復聲音，失聲患者豁出去！彭溫雅此時拿出一根針，「我說你的大拇指給我，我會在你的手指諷刺一個洞」，讓現場來賓驚呼「這是滿清十大酷刑吧！」她解釋，這真的是種中醫方法，這叫「少商穴」就在指甲縫裡，「大拇指靠近橈側，我就把他刺下去，刺下去之後他就馬上噴黑色的血出來」，由於患者喉嚨發炎，此穴位為中醫肺經終點，能幫助喉嚨紅腫、聲音無法開的氣透過此處放出。



「他第一次針真的蠻可怕的，整個都黑色的血，光這樣還是沒辦法有好的聲音」，彭溫雅說，第一天針完患者自覺狀況好轉，將通告都Call回，也決定演唱如期舉行，「因為他是唱晚上在餐廳的，他6點開唱前5點會來針灸，頭上插針躲在頭髮理，等到唱完半夜12點，來找我出針時順便放血」，連續搞了5天，終於幫助患者順利找回失去的嗓音，但超痛治療過程也讓全場來賓看得瞠目結舌。