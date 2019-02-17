捏臉太甜！「愛妳就越想欺負妳」星座男Top4　調皮男友中了嗎？



▲妳也有一個動不動就喜歡欺負妳的調皮男友嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

生活中心／綜合報導

情侶間的相處過程中都會有些小情趣，尤其當感情越投入、愛得越深時，就越有種膽大妄為的感覺，進而衍伸出對於伴侶都有一套表達愛意的獨特方式。仔細回想，從小到大是否都有惡作劇自己喜歡的對象，徹底貫徹男人不壞女人不愛的精髓。對此，大陸占星網站《星座屋》就統整出「愛得越深越愛欺負人」的星座男Top4，快看調皮男友上榜沒？

第5名：牡羊座

個性大喇喇的羊羊們天生缺乏細膩感官，所以要他們肉麻兮兮會害羞啦！他們有時想知道對方的心意，就會靠著惡作劇、捉弄對方，以試探對方的有趣反應來確定對方對自己的心意。牡羊不想脫離充滿童趣的世界，被成人世界的枷鎖給綁住，一旦視妳為最重要的就會開妳玩笑、逗妳開心，在妳面前展現自己孩子氣的一面。

第4名：金牛座

別看牛牛們一副老實樣，他們其實也有不正經的一面。一旦妳在他們心中卡到一個重要地位時，就會發現他們有多悶騷。他們有時會突然的欺負妳，還不會主動理解和關心妳的感受，這時妳就得自行拿捏與他們相處時的訣竅，調適好自己的心情，別和他們計較，因為金牛們會這樣肆無忌憚的欺負妳，就代表內心越重視妳啦。



▲雙魚座最喜歡把偶想劇裡調皮又浪漫的招式拿來「對付」另一半。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



第3名：雙魚座

最喜歡把偶像劇裡那一套欺負人的戲碼套用在現實感情世界裡，沒人比得過雙魚了，他們會仔細研究每部愛情劇裡的細節，並且在腦海反覆演練，多的是欺負妳的劇本，隨時都能實際操作在妳身上，但這都是浪漫雙魚愛妳的證明。



第2名：獅子座

表面上看起來霸道、死要面子的獅子們，其實很多時候更像是個長不大的孩子，他們千方百計的想吸引妳的注意，所以各種幼稚的行為都做得出來，尤其是霸道總裁的表達方式，在大庭廣眾下把妳公主抱、壁咚等等，就是想要霸佔妳，一旦將妳視為重要的人後，就喜歡這樣捉弄妳，無論妳喜不喜歡。

第1名：天蠍座

可別被天蠍含蓄、神神秘秘的外表給騙了，平時他們可是不會無緣無故欺負一個人的，但只要妳走進他的心，並且有了不可取代的地位時，他們無法再以平常心對待妳，只能故做鎮定與擺出高冷形象。等到愛得越是濃烈時，他們就會露出天蠍本性來欺負另一半，對於愛情產生強烈控制慾望，成為越愛妳就越愛欺負妳的星座Top1！