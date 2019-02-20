年紀輕輕一頭白？愛梳「這3種髮型」白髮爬滿頭...馬尾妹哭哭



▲天天梳頭，發現自己的白頭髮一根一根長嗎？（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

生活中心／綜合報導



白頭髮除了隨年齡漸長增生外，最常聽到的就是「你壓力太大」了，但你知道嗎？「髮型」竟也成為白髮叢生的殺手。根據日本美容健康網站《Ranger》刊登的文章指出，「3種常見髮型」容易阻礙頭皮血液循環而影響毛囊細胞吸收養分，讓你頭上白髮一根一根長。

關於白髮的生長，大家常聽到壓力、情緒變化太大，因情緒使身體神經功能失調，間接使分泌黑色素功能發生阻礙，影響色素顆粒的合成和運送，而長出很多白髮；此外，某些遺傳疾病，如「早年衰老症候群」、「肌營養不良症」、貧血等等也會引起白髮問題。再來，則是缺乏微量元素和缺乏維生素B群都會讓你未老先衰。

日本網站分析「3種常見髮型」也會讓白頭髮爬滿頭：



1.中分或三七分

總是習慣將頭髮某處固定分線，使得頭皮長期暴露於紫外線下，而影響黑色素細胞的功能，所以固定的將頭髮中分或三七分，會讓頭皮持續受到紫外線照射而長出白髮，因此建議每2、3個月就換個方向分線。



2.綁馬尾

將頭髮紮起來，讓人看起來神采奕奕、很有活力，尤其女生束起馬尾露出鎖骨，更是讓大票男網友們欲罷不能。但要小心，因為這種髮型緊拉頭皮，時間久了會使毛囊周圍的皮膚變得鬆弛，髮際線處也容易長出白髮，甚至一直掉髮。所以建議馬尾別綁太緊，勒成鳳眼，不時也要把馬尾放下，幫助頭皮放鬆促使頭髮正常生長。



▲習慣把馬尾綁得很緊的女生，也要小心長白頭髮。（示意圖／記者曹悅華攝）

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3.戴髮箍

瀏海好長、頭髮太多，你也喜歡用髮箍把頭髮打理好嗎？但長時間使用，容易束得鬢角和太陽穴處漲痛，可能是髮箍太緊或與頭型不符而壓迫頭皮，血液不循環，所以常戴白頭髮也因此長出來。