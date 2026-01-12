爺有癌父有瘜肉！44歲男血便以為痔瘡　一照驚見「乒乓球大腫瘤」

▲腸內竟有一顆3公分大惡性腫瘤，猶如一顆乒乓球大小，趕緊安排腫瘤切除。（圖／豐原醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名44歲男性家中有大腸癌相關病史，自己因長期解血便但誤以為是痔瘡，拖了許久，近期才前往衛生福利部豐原醫院腸胃科求診；沒想到檢查發現腸內竟有一顆3公分大惡性腫瘤，猶如一顆乒乓球大小，趕緊安排腫瘤切除。

腸胃科主任黃泰銘指出，該名患者確診時僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。

黃泰銘也提到，這名個案具有明顯大腸癌相關家族史，爺爺曾罹患大腸癌，父親亦有大腸腺瘤性瘜肉病史，加上平日以外食為主，屬於大腸癌高風險族群。

▲黃泰銘進一步說明，研究顯示，一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍。（圖／豐原醫院提供）



他表示，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。

黃泰銘進一步說明，研究顯示，一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率，此外，長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，亦被認為與大腸癌發生風險相關。

黃泰銘強調，資料顯示，大腸癌若能在早期發現，五年存活率可高達約90%，但若癌細胞已擴散至淋巴或遠端器官，五年存活率可能降至20%以下，治療難度與預後差異極大。

黃泰銘提醒，民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或便秘反覆發生等情況，應提高警覺及早就醫檢查，飲食上建議減少油炸、燒烤及加工食品攝取，增加蔬菜、水果與高纖食物比例，並養成規律運動習慣，以降低腸道疾病風險。