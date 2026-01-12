ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

爺有癌父有瘜肉！44歲男血便以為痔瘡　一照驚見「乒乓球大腫瘤」

▲腸內竟有一顆3公分大惡性腫瘤，猶如一顆乒乓球大小，趕緊安排腫瘤切除。（圖／豐原醫院提供）

▲腸內竟有一顆3公分大惡性腫瘤，猶如一顆乒乓球大小，趕緊安排腫瘤切除。（圖／豐原醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

一名44歲男性家中有大腸癌相關病史，自己因長期解血便但誤以為是痔瘡，拖了許久，近期才前往衛生福利部豐原醫院腸胃科求診；沒想到檢查發現腸內竟有一顆3公分大惡性腫瘤，猶如一顆乒乓球大小，趕緊安排腫瘤切除。

腸胃科主任黃泰銘指出，該名患者確診時僅44歲，尚未符合現行公費大腸癌篩檢年齡，卻已發現惡性腫瘤，顯示近年臨床上大腸癌確實有年輕化趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃泰銘也提到，這名個案具有明顯大腸癌相關家族史，爺爺曾罹患大腸癌，父親亦有大腸腺瘤性瘜肉病史，加上平日以外食為主，屬於大腸癌高風險族群。

▲腸內竟有一顆3公分大惡性腫瘤，猶如一顆乒乓球大小，趕緊安排腫瘤切除。（圖／豐原醫院提供）

▲黃泰銘進一步說明，研究顯示，一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍。（圖／豐原醫院提供）

他表示，臨床上相當多患者因血便症狀誤以為是痔瘡而延誤就醫，實際上痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑症狀或肉眼觀察無法區分，必須透過大腸鏡檢查才能明確診斷。

黃泰銘進一步說明，研究顯示，一等親曾罹患大腸直腸癌，罹癌風險約為一般人的2至3倍，即便僅有大腸腺瘤性瘜肉病史，也會增加罹患大腸癌的機率，此外，長期高油脂、紅肉、加工食品攝取過多，蔬果與膳食纖維攝取不足，亦被認為與大腸癌發生風險相關。

黃泰銘強調，資料顯示，大腸癌若能在早期發現，五年存活率可高達約90%，但若癌細胞已擴散至淋巴或遠端器官，五年存活率可能降至20%以下，治療難度與預後差異極大。

黃泰銘提醒，民眾若出現血便、排便習慣改變、腹瀉或便秘反覆發生等情況，應提高警覺及早就醫檢查，飲食上建議減少油炸、燒烤及加工食品攝取，增加蔬菜、水果與高纖食物比例，並養成規律運動習慣，以降低腸道疾病風險。

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議

關鍵字： 豐原醫院 大腸癌 黃泰銘 家族史

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相　東森購物同步開賣

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

「門診10個中8個」醫示警！急性腸胃炎激增　飲食1關鍵曝光

侵襲性肺鏈感染症創5年新高！致死率破2成　長者成重災區

喝酒暖身增失溫風險　營養師推薦6大「發熱食物」禦寒

30多歲男染流感重症　「呼吸衰竭、敗血症」加護搶救

快訊／流感上周就診破9.1萬人次！疫情升溫「本月下旬進流行」

台中男「沒戴套」下場慘！確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

讀者迴響

回到最上面