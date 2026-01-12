產後下半身瘦不下來　醫揭「水梨型肥胖」原因：只靠節食沒用

▲醫師提醒，產後婦女容易出現水梨型肥胖。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多產後媽媽都有瘦身煩惱，很多人體重數字雖然持續下降，但下半身卻依然鬆垂，腹部、臀部與大腿特別容易堆積脂肪，形成俗稱的「水梨型肥胖」。對此，中醫師周宗翰指出，這類身形問題並非單純吃太多造成，而是與產後體質轉變、氣血耗損以及水分代謝失調密切相關，若只靠節食或激烈運動，反而可能拖慢身體修復的速度。

周宗翰說明，從中醫角度來看，女性在懷孕與生產過程中，氣血大量消耗，若產後未妥善調養，容易出現脾虛、腎虛與氣血不足的狀況。脾臟負責運化水分與養分，一旦功能下降，水濕與脂肪就容易滯留在下半身，而腎氣不足則會影響荷爾蒙調節與新陳代謝，使脂肪特別容易集中在腰腹、臀部與大腿，進而形成水梨型體態。

周宗翰說，根據臨床觀察發現，這類產後媽媽除了下半身明顯肥胖，常同時伴隨雙腿水腫、下半身冰冷、容易疲倦、便秘、代謝變慢，甚至情緒低落或睡眠品質不佳，這時若急於恢復身材而過度節食或進行高強度運動，反而可能導致月經失調、母乳分泌減少，讓氣血更加虛弱。

周宗翰強調，中醫在產後減重上，重點並非快速瘦身，而是先調體質，透過辨證施治，依照每位媽媽的體質狀況進行個別調理，才能讓身體代謝功能逐步恢復，脂肪才會真正被利用與消耗，而非只是體重短暫下降。

在飲食方面，他建議，水梨型肥胖的產後媽媽，不必過度清淡或完全避開澱粉，而是選擇溫和、好消化且有助補氣養血的食材，同時避免冰飲、生冷水果、甜食及高度加工食品，以免影響脾胃運作。

周宗翰提醒，產後減重重點是重新與身體建立平衡的過程，當氣血逐漸充盈、脾腎功能恢復、循環變順，脂肪自然會慢慢離開不該停留的地方，身形也會隨之回到更健康的狀態。