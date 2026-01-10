一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

▲醫師提醒，老舊或受損保溫杯若長期盛裝熱飲，恐釋出重金屬危害健康。（圖／記者許展溢攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣一名50多歲男子近日因健康急速惡化引發關注，該名男子長年使用老舊保溫杯盛裝熱咖啡飲用，最終被診斷為鉛中毒，短短一年內不幸過世，醫師提醒保溫杯使用不當恐埋下健康風險。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目分享這起病例，該名男子有超過30年的駕駛經驗，卻在某天清晨上班途中突然精神恍惚，未踩煞車便自撞早餐店。送醫後雖無明顯外傷，卻被發現有嚴重貧血、大腦皮質萎縮及腎功能異常，隨後轉至腎臟科追蹤。

洪永祥表示，問診時發現男子近來容易疲倦，味覺也出現改變，經常覺得食物不夠鹹，綜合症狀後懷疑與重金屬中毒有關，檢驗結果證實為鉛中毒。進一步追查生活習慣才發現，男子幾乎每天使用同一只保溫杯裝咖啡，使用時間長達10多年甚至接近20年，杯內早已鏽蝕、內層受損，仍持續盛裝高溫飲品飲用。

洪永祥指出，若保溫杯內層老化或材質品質不佳，長時間盛裝熱飲可能導致金屬溶出，進而傷害神經系統與腎臟。該名男子後續出現類似失智的退化症狀，健康狀況持續下滑，之後又因嗆咳引發吸入性肺炎，從車禍發生到離世僅約1年。

醫師也提醒，保溫杯並非所有飲品都適合使用，豆漿、牛奶等高蛋白飲品建議2小時內飲用完畢，避免細菌滋生；果汁、咖啡、茶及中草藥等偏酸或偏鹼飲品，若長時間置於老舊或受損的保溫杯中，可能增加重金屬溶出的風險。民眾應定期檢查保溫杯狀況，若發現內層變色、鏽蝕或刮痕，應立即汰換，以免長期飲用影響健康。