大陸鼻病毒爆發！疾管署監測「台灣也上升」　醫示警：C型最危險

生活中心／綜合報導

大陸最近傳出「鼻病毒」大爆發，疾管署今日指出，國內監測顯示，近期鼻病毒確實有小幅上升，但流感仍是主要流行的呼吸道病毒。醫師表示，鼻病毒症狀包括咳嗽、流鼻水、發燒等，主要以上呼吸道感染為主，但其中C型鼻病毒容易誘發氣喘及過敏反應，也可能影響到下呼吸道。

大陸近期出現鼻塞、流鼻水等感冒症狀病例，檢驗卻發現並非流感或呼吸道融合病毒，而是「鼻病毒」感染。中國疾控中心指出，近期門急診流感病例中，鼻病毒檢測陽性確診率明顯上升，南方部分省份甚至僅次於流感病毒，已成為當前重要的呼吸道病原之一。

疾管署發言人林明誠今日表示，近期鼻病毒確實有小幅上升，但整體仍與腺病毒在第2、第3名之間上下波動，並未超越流感。國內近4週監測資料，流感仍是最主要流行的呼吸道病毒，占43.8%，明顯高於腺病毒15.8%與鼻病毒15.4%。

他進一步指出，鼻病毒多為上呼吸道感染，病程約7至10天，較少侵犯下呼吸道，致死率「趨近於零」，對健康威脅不如流感明顯，「多半只是造成生活不適，不至於讓人失去工作能力。」相較之下，流感常伴隨全身痠痛、倦怠，對高齡者與慢性病患者的重症風險仍較高。

接近農曆過年，預估會有一波台商從大陸回來，鼻病毒疫情是否會延燒到台灣引發關注。對此，林明誠表示，不排除境外病毒帶入的可能性，但疾管署會透過定點監測持續掌握流感病毒株型別，同時也監測腺病毒、鼻病毒及呼吸道融合病毒（RSV）等呼吸道病原變化。

兒童感染專家、馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫說明，鼻病毒症狀包括咳嗽、流鼻水、發燒等，多數屬於上呼吸道感染，但鼻病毒分為A、B、C型，其中C型較容易誘發氣喘及過敏反應，也可能導致下呼吸道感染，對氣喘或有慢性肺病的孩子風險較高。

紀鑫提醒，通常發燒大約持續3至4天，如果孩子退燒後又復燒、精神食慾變差或呼吸急促，要留意是否合併肺炎鏈球菌、嗜血桿菌等細菌感染，尤其1歲以下嬰兒如果每分鐘呼吸超過50次，就是呼吸急促，應儘早就醫。