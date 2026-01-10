40歲男「以為只是脹氣」　醫一掃超音波…全場安靜了

▲男子不只被檢查出患有肝硬化，還有顆11公分的巨大肝腫瘤。（示意圖／非當事人影像／卓韋儒醫師提供）

記者李佳蓉／採訪報導

腸胃不適別輕忽！一名40歲男子因腹脹求診，原以為只是脹氣、拿點藥就好，但醫師卓韋儒一見到他「臉色不對、肚子大得不自然」，心中警鈴瞬間大響。緊急掃超音波後，竟驚見滿肚子腹水，影像顯示為嚴重肝硬化，還有一顆11公分的巨大肝腫瘤，確診罹患肝癌。病情遠超預期，讓診間氣氛瞬間凝重。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒接受《ETtoday健康雲》採訪時還原當時狀況，男子求診時膚色灰暗，因黃疸影響，皮膚呈現土黃色且乾澀無光，眼白也明顯偏黃。此外，他凸起的肚子與一般的「啤酒肚」不同，這種「病理性腹脹」摸起來異常堅硬、緊繃，皮膚甚至被撐到發亮。若平躺敲擊腹部兩側，會出現明顯的濁音，一旦改變姿勢，聲音位置會隨水流移動，這就是典型的腹水徵兆。

由於肝臟是「沉默的器官」，早期幾乎沒有痛覺，卓韋儒特別示警，民眾應留意身體是否有以下「5個微小變化」，可能是肝臟發出的警訊：

1.蜘蛛痣（Spider Angioma）：臉部、頸部或胸前出現像紅色小蜘蛛狀的放射狀紅點。

2.手掌紅斑（Palmar Erythema）：手掌兩側的大、小魚際處異常發紅。

3.不明疲勞感：出現非勞累所引起的長期倦怠。

4.尿液顏色變深：尿液呈現深茶色（類似濃茶）。

5.容易瘀青出血：因凝血功能變差，導致牙齦容易出血或皮膚出現不明瘀斑。

▲肝臟是沉默的器官，高風險族群定期檢查別忽略。（示意圖／記者趙于婷攝）

早期發現治癒高 高危族群半年篩

針對該名患者腫瘤已達11公分，卓韋儒表示，現階段目標為優先縮小腫瘤，爭取後續手術切除或電燒的機會。他強調，雖然治療難度高，但「並非絕路」。過去晚期肝癌存活期可能不到半年，但受惠於免疫療法聯合標靶治療的進步，如今許多患者能有效控制病情，不僅存活期可延長至2年甚至更久，也能維持不錯的生活品質。

「不要等有症狀才檢查！」卓韋儒語重心長地呼籲，門診看過太多案例因多年未追蹤，讓腫瘤在無聲無息中長大。他強烈建議高風險族群，包括B型、C型肝炎帶原者，或長期酗酒、有脂肪肝者，務必每半年進行一次腹部超音波與血清甲型胎兒蛋白 (AFP) 檢查。事實上，若能發現小於3公分的早期肝癌，透過電燒或手術，根治率極高。

肝臟無痛覺 勿待腹脹才就醫！

卓韋儒提醒，一旦發現肚子因不明原因變大、臉色變差，切勿自行購買保肝藥或誤以為只是發福，務必尋求專業評估。他直言：「肝臟沒有痛覺，等到腫瘤把肚子撐到讓你覺得『脹』，往往都已經是晚期了。」