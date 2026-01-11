鼻塞狂吸薄荷「其實根本沒通」！　醫揭驚人真相：被騙了

▲吸了薄荷棒「通鼻」其實是騙局一場。（示意圖／記者陳俊宏攝）

鼻塞吸不到空氣超難受！許多民眾習慣隨身攜帶薄荷棒或薄荷油，感覺塞住時就往鼻孔抹一點或吸一下，瞬間享受「涼爽通暢」的快感。不過，小心這是一場「大腦騙局」！耳鼻喉科醫師張嘉峻說明，事實上薄荷並無消腫功能，只是欺騙大腦誤以為空氣流通，若想真正緩解鼻塞，改用熱敷或洗鼻子更有效。

張嘉峻醫師在粉專《小峻醫師 張嘉峻》發文分享，診間常遇到患者主訴鼻塞嚴重，平時都靠薄荷棒「吸一下就通」，但沒多久又塞住。為什麼薄荷會讓人覺得有效？他解釋，鼻塞的主因通常是鼻黏膜發炎腫脹，導致呼吸道空間變窄。然而，醫學研究已經證實，薄荷成分（Menthol）並沒有辦法讓鼻黏膜收縮，「它無法把塞住的空間打開」。

涼感騙大腦「以為通」 多吸恐致鼻腔乾燥

既然沒有消腫，為何能讓呼吸變順暢？張嘉峻揭開這場「騙局」的真相，原來是因為薄荷直接刺激鼻腔內的「冷覺受器」。當受器被啟動，就會騙過大腦，讓大腦接收到「有大量冷空氣流動」的訊號，誤以為氣流量增加，進而產生「鼻子通了」的錯覺。

張嘉峻進一步說明，並非完全不能使用薄荷，其帶來的清涼感確實能舒緩不適的情緒，但它只能讓人「感覺」好過一點，無法解決物理上的阻塞，過度使用甚至可能導致鼻腔乾燥。

若想要「真正改善」鼻塞，張嘉峻建議可嘗試以下2種方式：

1. 適度熱敷：和薄荷的冷感相反，溫熱反而能促進血液循環，幫助鼻黏膜消腫。

2. 洗鼻清潔：若是濃稠鼻涕或是過敏原造成的阻塞，使用洗鼻器沖洗鼻腔，物理性移除髒污更有效。

最後，張嘉峻也提醒，如果長期嚴重鼻塞，這時候只靠「騙過大腦」是沒用的，記得尋求耳鼻喉科醫師評估治療才是上策。