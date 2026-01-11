ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「說謊」很傷身　醫曝研究：恐引發慢性發炎、焦慮憂鬱

▲焦慮。（圖／達志示意圖）

▲醫師指出，說謊其實會讓大腦與身體長期處在高壓狀態。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人以為說謊只是心理層面的問題，但有研究指出，「說謊」其實會讓大腦與身體長期處在高壓狀態，不只影響情緒，甚至可能對健康造成實質傷害。

精神科醫師楊聰財指出，醫學研究顯示，人在說謊時，身體會啟動「壓力反應」，在生理層面上，心跳會加快、血壓上升，血管出現收縮，壓力荷爾蒙「皮質醇」分泌增加，同時自律神經也容易失衡，負責放鬆的副交感神經功能下降，若長期處於這樣的狀態，可能會導致慢性發炎、糖尿病、代謝症候群、免疫力下降，甚至焦慮與憂鬱。

楊聰財進一步說明，謊言通常會帶來三種核心壓力，包括對自己不夠誠實的羞愧感、對未來是否會被揭穿的焦慮以及因為不能說出口而產生的孤立感。

楊聰財提到，誠實確實可能帶來當下的不舒服、關係的短暫緊張，甚至必須面對不想承認的真相，但研究一再發現，人們往往高估了誠實的痛苦，卻低估了說謊的代價。

多項實驗顯示，誠實其實對身心健康有實質幫助，包括降低血壓與焦慮、提升人際信任感、增加生活的意義感，也能減少頭痛、肌肉緊繃與慢性壓力。

楊聰財強調，真正傷身的是長期不敢誠實，說謊之所以影響健康，並非道德懲罰，而是因為它讓大腦一直處在「警戒模式」，使身體無法真正放鬆，誠實也不等於什麼都攤開，而是在尊重自己與他人的前提下，不再用謊言對抗生活，因此少一點謊言，不只是更誠實，其實也是一種更健康的選擇。

關鍵字： 焦慮 憂鬱 說謊

