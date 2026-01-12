減肥觀念洗牌！美國最新飲食指南出爐　吃對比少吃更重要

▲美國飲食指南更新，「吃真正的食物」成瘦身新重點。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

近來不少民眾關心最新的飲食趨勢，美國也正式公布2025至2030年新版飲食指南，內容一出便引發熱烈討論。過去被視為「減重標配」的低脂奶、對紅肉敬而遠之的觀念，在這次更新中出現明顯轉變，營養師張語希指出，這份指南最大的關鍵字只有一個，就是「吃真正的食物」，飲食方向比以往更貼近日常生活，而非一味追求低脂或極端限制。

張語希說，新版指南強調「Eat Real Food」，意思是回到食物本身，少加工、少精製，而不是只看標示上的脂肪或熱量數字。以乳品為例，過去許多人認為減脂一定要選低脂或脫脂牛奶，但指南指出，只要不額外添加糖，全脂乳品反而能提供較好的飽足感，對控制食慾與維持飲食穩定度更有幫助。

「蛋白質」的建議也有所調整。新版指南建議，每公斤體重每日攝取約1.2至1.6公克的蛋白質，且應平均分配在三餐中，而非集中在某一餐或依賴單一補充品。張語希表示，這樣的安排有助於維持肌肉量，也能避免血糖大幅波動，對中高齡族群與想要體態管理的人特別重要。

在「蔬果」攝取方面，指南重新定位水果與蔬菜的角色，水果建議每日約兩份，並強調「直接吃水果」比喝100%果汁更好，因為完整水果能保留更多膳食纖維，有助於腸道健康與血糖穩定；蔬菜則建議每日三份，種類愈多樣愈佳。

值得注意的是，新版指南首度大篇幅提到「發酵食物」的重要性。泡菜、味噌等發酵食品被視為腸道的好幫手，能為腸道補充益生菌，改善消化與免疫功能。張語希指出，這也反映近年研究對腸道健康的高度重視。

「糖分」建議同樣出現修正，指南將「避免添加糖」的年齡，從原本的兩歲前延後至四歲前；成人則建議每餐的添加糖控制在10公克以下，以降低長期攝取過多糖分帶來的健康風險。

不過，張語希也提醒，飲食指南仍需因地制宜，美國放寬全脂乳品與紅肉的建議，部分原因與當地高度加工食品攝取量偏高有關。以台灣飲食環境來看，仍建議以豆製品、低脂肉類與海鮮作為主要蛋白質來源，同樣能吃得均衡又健康。她強調，重點不在跟風，而是理解原則，找到最適合自己生活型態的飲食方式。