藍白推台灣「未來帳戶」　石崇良憂恐造成資源排擠

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國民黨、民眾黨日前提出「台灣未來帳戶」政策，規劃政府為12歲以下孩童設立帳戶，初期一次性撥入5萬元，並於往後每年再投入1萬元，基金投資方向以追蹤台股大盤為主。對此，衛福部長石崇良表示，這部分要審慎評估是否會對既有資源配置和財務結構造成排擠。

立法院今（12）日上午召開衛環委員會與財政委員會首次聯席會議，審查國民黨和民眾黨提出的「台灣未來帳戶特別條例草案」。石崇良受訪時指出，兒童是國家未來的重要基石，政府對於兒童相關政策是高度重視，但在有限資源下，每一項政策選擇都必須通盤考量。

石崇良說明，從民國106年起，政府推動的是「兒少教育及發展帳戶」，主要鎖定低收入與中低收入家庭的孩子，透過相對提撥機制，協助弱勢兒童在成年後累積一筆可運用的基礎資金，作為人生第一桶金。

石崇良說，既有制度是否需要進一步優化，都是可以討論的，但若改採全面普惠式的未來帳戶，這部分也憂心會對財務或政策資源產生排擠。

他強調，若將相當比例的公共資源集中投入在兒童未來發展帳戶上，要去思考是否會影響其他更迫切需要協助的對象，法案應進行更全面、理性的討論，確保資源分配能兼顧不同世代與族群的實際需求。