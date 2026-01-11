ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

6歲童天天刷牙「仍爆8顆蛀牙」　醫揪關鍵：從沒塗過氟

▲▼刷牙誤區。（圖／Unsplash）

▲醫師提醒，正確使用氟化物是預防蛀牙最有效的公共衛生措施之一。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

一名6歲女童小玉最近每次吃飯都哭鬧，家長以為是挑食，直到前往牙科檢查才發現，前牙與臼齒共有8顆蛀牙，其中2顆已經蛀到牙神經，必須立即處理。醫師指出，經過問診發現，小玉雖然有刷牙，但技巧及方法不正確，加上從未塗氟，讓牙齒長期暴露在高蛀牙風險中。

台北市立聯合醫院仁愛院區口腔醫學科主治醫師李俊翰指出，其實許多民眾忽略了「氟化物」的重要性，氟化物能強化牙齒琺瑯質、提升抗酸能力，是全球公認有效且經濟的防蛀方法之一，若少了這一步，刷得再勤也可能抵不過蛀牙的侵襲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他解釋，氟化物就像牙齒的防護罩，能讓琺瑯質更堅固、減少蛀牙生成，世界衛生組織早已證實，正確使用氟化物是預防蛀牙最有效的公共衛生措施之一。

李俊翰指出，氟化物的應用方式多元，包括含氟牙膏、氟漱口水、氟凝膠與氟塗劑等，研究顯示，學童若每週漱口一次含氟溶液，可降低蛀牙發生率達4成以上，成人、矯正患者或蛀牙風險高的族群，也可定期於牙醫診所接受氟塗劑保護牙面。

針對部分家長擔心「氟有毒」的迷思，李俊翰澄清，日常生活中使用的含氟牙膏與漱口水濃度都在安全範圍內，只要不吞食、不過量，就不會對健康造成影響，反而若完全不用氟，蛀牙風險反而更高。

李俊翰強調，別再害怕氟，正確使用可以讓牙齒擁有看不見的防蛀盔甲，建議家長應從家庭做起，每天使用含氟牙膏早晚刷牙、六歲以上學童配合學校氟漱口計畫、並定期檢查牙齒，三步驟就能有效遠離蛀牙威脅。

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

關鍵字： 牙齒 氟化物 氟牙膏

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相　東森購物同步開賣

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

「門診10個中8個」醫示警！急性腸胃炎激增　飲食1關鍵曝光

侵襲性肺鏈感染症創5年新高！致死率破2成　長者成重災區

喝酒暖身增失溫風險　營養師推薦6大「發熱食物」禦寒

30多歲男染流感重症　「呼吸衰竭、敗血症」加護搶救

快訊／流感上周就診破9.1萬人次！疫情升溫「本月下旬進流行」

台中男「沒戴套」下場慘！確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

讀者迴響

回到最上面