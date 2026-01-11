微波爐「食物不是放中間」！藥師揭原理　網傻眼：用錯20年

記者李佳蓉／綜合報導

微波爐是現代家庭必備家電，而你使用時都習慣把食物放「正中間」嗎？如果你家中是轉盤式微波爐，這動作可能讓加熱效率大打折扣！「三寶藥師」何峻宇日前拍攝短片破解迷思，指出轉盤式微波爐其實要「放邊緣」才正確，影片一出立刻引發網友熱議，有人錯愕喊，「原來我用錯20年！」

針對許多長輩擔心「微波爐有輻射會致癌」的傳言，藥師何峻宇在YouTube影片中首先闢謠。他解釋，微波爐的作用原理是透過電磁波使水分子摩擦產生熱能，屬於「非游離型輻射」，並不會致癌；甚至比起炸、煎、炒等高溫烹飪方式，微波爐反而更能保留食物的營養素，「比水煮還健康」。

不過，最讓網友震驚的是「擺放位置」。何峻宇說明，一般家庭常見的轉盤式微波爐，微波發射器位於側邊，為了使加熱效果達到最好，應該將食物放在轉盤邊緣，隨其轉動更能均勻受熱；若是超商常見的平台式微波爐，因微波是從下方發射，放在正中央才是正確的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藥師指出，使用轉盤式微波爐應把食物往邊緣放。（示意圖／記者李佳蓉攝）

這則「微波爐冷知識」曝光後，立刻在網路上掀起兩派論戰。許多網友看完影片後大喊長知識，「難怪中心點常常冰冰的」、「今天才知道要放側邊」、「今晚馬上試試看」；但也有另一派網友點出實行上的困難，紛紛吐槽：「碗或盤子太大放邊邊會卡住」、「放邊邊總覺得轉一轉東西就會飛出去很焦慮，所以都放中間」、「我放中間只是因為不想碰到牆壁」。

事實上，粉專《約翰家庭百貨》曾發文指出，為了讓微波從側邊單向發射的「轉盤式微波爐」中的食物能均勻受熱、達到最佳效果，建議將食物放置在轉盤的「邊緣位置」，利用旋轉使其各部分能均勻加熱。至於內部無轉盤設計的「平台式微波爐」，​因微波從底部發射，整體加熱較均勻，因此在加熱過程中，建議可暫停一次，將食物翻動或攪拌，以確保加熱得更均勻。

針對微波爐致癌，國健署曾在一則公告中說明，微波爐是透過「微波」加熱食物，其屬電磁波的一種，能夠輕易穿透絕緣體，一旦啟動後，內部產生微波，被含有水分的食物吸收後就會開始以相同頻率振動，造成分子間的摩擦、產生熱能，讓食物從外層到內層充分加熱。

國健署也引述「美國癌症協會（ACS）」資料指出，微波爐並非透過「X射線」或是「伽馬射線」來加熱食物，因此不會讓食物具有放射性，且微波爐也不會改變食物的分子、化學結構。並舉出「美國食品藥物管理局（FDA）」的資料澄清，比起傳統烹飪方式，使用微波爐加熱食物，不僅不會破壞食物營養，還可能保留更多維生素、礦物質。