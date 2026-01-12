健保砸3.7億元推3新制　高血脂、兒童質子治療逾3萬人受惠

▲健保砸3.7億元推3新制。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

中央健康保險署宣布115年1月1日起將上路三大新方案，包括優化高血脂治療給付、首度將兒童癌症質子治療納入健保，以及提高重大外傷急診手術與處置的給付加成，整體投入約3.7億元，預估一年將有超過3萬人受惠。

心血管疾病長年位居國人十大死因前段班。中華民國心臟學會理事長李貽恒指出，動脈粥狀硬化相關的心血管疾病，不僅是心臟病排名第二、腦中風也名列第四，而壞膽固醇（LDL-C）偏高，更是關鍵風險因素。透過更完善的風險分級與個別化治療，有助於降低心臟病與中風再次發生的機率。

健保署署長陳亮妤表示，健保署自112年起就和國內九大醫學會合作，規劃「高血脂醫療給付改善方案」，並建立台灣版的血脂管理臨床路徑，鼓勵醫療院所針對「極高風險」與「非常高風險」族群提供更完整的追蹤與照護，未來依照照護流程收案，每位病人可獲得500到2,000點的照護費，成功轉介也有1,000點。

在癌症治療方面，健保也擴大照顧兒童族群。台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆指出，質子治療是一種精準的放射治療技術，能把能量集中在腫瘤上，減少對周邊正常組織的傷害，副作用相對較低，也能降低日後發生第二次癌症的風險，對兒童癌症患者來說更安全。

陳亮妤說，健保將優先把質子治療納入兒童癌症給付，並依照治療劑量分為低度、中度及高度三種，支付點數分別為67.6萬點、103萬點與126萬點，預估每年約有100名兒童能因此受惠，相關支出約1.05億點。

另外，為了提升急診面對重大外傷的處置能力，健保也同步調整給付制度。陳亮妤表示，病患若在急診就醫後2小時內，完成特定影像檢查、治療處置、手術或麻醉，相關醫療服務可獲得100%的給付加成，若在2到4小時內完成，則可加成60%，預計一年將投入約1.54億點，希望讓第一線醫療團隊能更即時救命、也更有資源支撐。