中醫大「外泌體平台」讓薑黃素直達腦部　有望改善巴金森氏症

▲薑黃,薑粉。（圖／翻攝自pixabay）

▲薑黃富含薑黃素，如今可望透過創新外泌體平台直接進入腦部，改善巴金森氏症腦部病灶。（圖／翻攝自pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

長期被視為具抗氧化、抗發炎潛力的薑黃素，始終卡在「進不了腦」的瓶頸。最新研究指出，約98%藥物因無法穿越血腦屏障而影響療效，導致巴金森氏症等神經退化性疾病治療進展受阻，不過台灣研究團隊透過薑黃素「搭乘」具主動導航能力的外泌體，精準將其送到腦部病灶，為神經醫學一大突破。

由中國醫藥大學附設醫院院長周德陽領軍的研究團隊，攜手長聖生技、聖展生技，成功開發全球首創具主動導航能力的「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，可攜帶藥物穿越血腦屏障，並導向巴金森氏症相關受損神經區域。

周德陽指出，此平台的關鍵設計，在於外泌體膜表面經基因工程修飾，可辨識多巴胺轉運體（DAT），使藥物主動鎖定多巴胺神經元，如同為藥物裝上GPS，不僅提升進入腦部的效率，也改善小分子藥物的藥效。

針對薑黃素與此平台的結合，中研院院士林昭庚表示，薑黃素雖有修復神經、清除異常蛋白的潛力，卻因水溶性差、代謝快，且難以穿越血腦屏障，長年陷入「看得到、吃不到」的困境，但透過此平台，薑黃素得以經導航、精準進入腦部，形同現代科技打造的「奈米藥引」，展現中醫藥科學化成果。

在細胞及動物實驗中，研究團隊觀察到薑黃素經外泌體遞送後，可聚集於巴金森氏症的關鍵病灶區域，包括黑質、腹側被蓋區等，並啟動自噬及粒線體修復機轉，進而改善實驗動物的運動協調能力。相關研究成果已發表於國際知名醫學期刊《Journal of Nanobiotechnology》。

周德陽指出，除薑黃素外，此平台未來亦可搭載其他藥物，應用於阿茲海默症、腦中風等疾病，目標為高齡社會帶來更多治療選項。

▲▼ 薑黃素研究 。（圖／中醫大提供）

▲中醫大團隊今發表外泌體平台研究成果，為神經退化性疾病治療帶來新的可能 。（圖／中醫大提供）

【5警圍捕受傷】新北晚間「隨機攔車砍人」！　嫌開皮卡衝撞巡邏車

薑黃素 血腦屏障 外泌體 巴金森 神經治療

