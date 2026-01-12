好冷「3疾病」超容易惡化！　醫：睡再久還是累是警訊

▲天氣真的好冷！醫師示警3種耳鼻喉隱患容易惡化。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

連日低溫讓人冷到只想躲在被窩裡。耳鼻喉科醫師蔡明劭示警，冬天除了保暖，更要顧好呼吸與睡眠。他在門診觀察發現，有「3種耳鼻喉問題」特別容易在冬天找上門，民眾務必特別留意，若出現打鼾突然變大聲、鼻子常常不通、睡再久還是很累，千萬別輕忽身體發出的警訊。

蔡明劭醫師在粉專發文指出，冬天時睡眠呼吸障礙（打鼾、睡眠呼吸中止）容易惡化，很多人以為是「冬天比較好睡」，但事實上，受到鼻塞、過敏、感冒影響，加上天冷活動量下降、體重上升，都可能讓打鼾變得更嚴重，甚至讓原本沒注意到的「睡眠呼吸中止」浮現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡明劭提醒，若發現「冬天打鼾突然變大聲、呼吸斷斷續續」，這絕非正常現象；此外，若早上起床仍覺得累、白天想睡，都要提高警覺。他強調，鼻腔與上呼吸道的治療，常是改善睡眠品質的重要關鍵。

除了睡眠障礙，過敏性鼻炎與鼻塞也容易在冬季加劇。蔡明劭解釋，因為天氣冷，家中門窗緊閉，導致塵蟎、黴菌更容易累積，加上冷空氣刺激鼻黏膜，很多人開始出現「天天鼻塞、流鼻水、睡覺用嘴巴呼吸」的慘況。他建議，務必做好室內除濕、清洗寢具並規律治療，「別忍著鼻塞睡覺，它會影響的不只是鼻子」，睡眠品質也大打折扣。

最後則是小心感冒引發鼻竇炎。蔡明劭說，冬天感冒特別容易拖，如果發現鼻涕變黃綠色、臉部悶痛、頭痛或鼻涕倒流症狀，就要小心可能已不是單純感冒了。他呼籲，感冒若超過7～10天仍未改善，應就醫評估，因為鼻竇炎不僅會加重鼻塞，也會影響睡眠與精神。

蔡明劭語重心長地說，冬天不只是保暖，更要顧好呼吸與睡眠，睡得好，免疫力才會好，身體才有力氣對抗寒流。若自己或家人出現打鼾變嚴重、鼻子常常不通或是睡再久還是累，請適時評估與治療，給予身體最溫柔的照顧。