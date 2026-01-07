阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

▲有網友小時候「穿襪子睡覺」被阿嬤罵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

連日低溫下探10度，有網友回憶，小時候只要「穿襪子睡覺」，就會被阿嬤罵「要死的人才穿」，貼文曝光後立刻掀起熱議，有人大讚舒服，也有人說穿了睡不好。究竟天冷要不要穿襪子睡覺？中醫師劉宗昇指出，寒冷天氣保暖是關鍵，但也別忽略氣血通暢，點名濕熱體質、腳部有問題者不適合，穿襪子睡覺若壓迫惡化有如「慢性自殺」。

對於原PO有趣的童年回憶，有網友附和，「有聽阿嬤講過，所以我以前都不敢穿襪子睡覺，直到快冷死的那天，穿襪子睡覺後...舒服死了」、「照穿不誤啊，為了習俗不穿才真的會冷死」、「真的，長輩告訴我要死的人才穿襪子睡覺，我整個嚇到，現在穿了都睡不好，不習慣穿了」。

你會穿襪子睡覺嗎？彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，中醫強調「因人而異、因時制宜」，腳部是多條經絡（如腎經、脾經、肝經）的匯集處，保暖有助陽氣運行，但若不當也可能阻礙氣血流通。中醫認為，腳部易受寒邪入侵，尤其在寒冷天氣，保暖腳部能溫經散寒、補益陽氣。

劉宗昇說明，適當穿著寬鬆、透氣的襪子睡覺，具有保暖防寒的效果，特別適合寒性體質與關節炎患者；另外，也能補腎養陽、調和陰陽，能改善末梢循環，預防抽筋或凍傷；以及助眠、提升睡眠品質的作用。

▲本身為濕熱體質、腳部有傷口或糖尿病患者，都不適合穿襪子睡覺。（示意圖／Unsplash）

若襪子選擇不當或體質不適合，也具有潛在風險。劉宗昇進一步表示，襪子太緊會影響氣血流通與新陳代謝；此外，若本身屬於容易出汗、口乾舌燥的濕熱體質者，穿襪子可能因悶熱加劇濕氣、導致散熱不佳。而易手心熱、盜汗的陰虛火旺者，則須避免過度保暖，以免火氣上炎。

另外，劉宗昇也強調，某些特殊族群，如腳部有傷口、糖尿病患者或循環差者，穿襪子若造成壓迫可能會惡化末梢神經或血管狀況，甚至被視為「慢性自殺」的行為。

因此，劉宗昇建議，「適合穿襪子睡覺」的族群，包括寒性體質、老人、孕婦或冬季易凍傷者，可選擇棉質、寬鬆襪子（避免彈性過強），試穿一晚觀察是否舒適。「不適合穿襪子睡覺」的族群，則有濕熱體質、腳部有問題者。天氣不冷時建議脫襪睡覺，讓腳部自然散熱。

若不穿襪子，劉宗昇分享，可將薑片或艾葉加入熱水中泡腳，以溫經活血，並結合中醫食療如紅棗桂圓湯補氣養血。他強調，中醫不反對穿襪子睡覺，但注重「適度」與「個體化」，應避免盲目跟從傳統迷信。