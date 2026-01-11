「一躺下就鼻塞」不是感冒！　醫揭2元凶

▲一躺下就鼻塞，與生理構造和自律神經有關。（示意圖／本報資料照）

明明白天呼吸都很順暢，怎麼一躺上床準備睡覺鼻子就塞住了，讓人翻來覆去睡不著？這種「白天通、晚上塞」的狀況，常被誤以為是感冒或過敏變嚴重，但耳鼻喉科醫師張嘉峻指出，其實這與人體的「生理構造」及「自律神經」有很大的關係，並傳授「3招」助你一夜好眠。

張嘉峻醫師在粉專發文衛教，造成晚上特別容易鼻塞主要有「2大原因」，首先是「地心引力」，當白天站立或坐著時，地心引力會引導血液往下半身流動；一旦平躺睡覺，血液容易回流並積聚在頭部，導致鼻腔內的下鼻甲充血腫脹，呼吸道空間自然就變窄了。

第二個原因則是「自律神經」。張嘉峻說明，到了晚上休息時，負責放鬆的「副交感神經」開始運作，使血管擴張，雖然能幫助身體休息，但同時也讓鼻黏膜充血更明顯，進而加重鼻塞感。除了生理因素外，生活環境中的「塵蟎」與「溫差變化」，也是造成鼻塞的幕後黑手，特別是冷空氣會刺激鼻黏膜神經，引發腫脹。

晚上想要睡好覺，張嘉峻分享「3招」緩解鼻塞：

1.睡前熱敷口鼻：用溫熱毛巾敷在鼻子上3～5分鐘，能促進血液循環，緩解鼻黏膜的腫脹感。

2.稍微墊高枕頭：利用地心引力的原理，將頭部稍微墊高一點點，有助於減少鼻部的血液充血，呼吸會比較順暢。

3.定期清潔與控制濕度：每2週清洗一次寢具以減少塵蟎；同時注意室內濕度維持在50%～60%左右，太乾或太濕都容易誘發鼻塞。

張嘉峻提醒，若嘗試了上述方法，鼻塞依然嚴重到影響生活，甚至伴隨打呼或呼吸中止的狀況，記得就醫尋求醫師協助，以檢視是否存在其他問題。