又見AI假醫師！長庚中醫名醫楊賢鴻遭冒名詐騙　院方：已報案

▲現今社群常見AI假醫師，民眾務必提高警覺。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

又有AI假醫師！去年一名70多歲的陳姓慢性病患誤信假冒「長庚醫院中醫內兒科主治醫師楊賢鴻姓名、照片」的臉書廣告，購買「不明特效藥」，吃到水腫惡化而住院。對此，長庚醫院今表示，楊醫師已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

該詐騙廣告在社群平台投放治療糖尿病、水腫相關廣告，患者點擊加入「中醫養生」LINE帳號，詐騙集團使用「線上問診」手法並推薦購買來路不明的藥品，該名患者不只花了20萬，身體還吃出問題。

長庚醫院今表示，針對本院中醫科楊賢鴻醫師近日遭不肖詐騙集團冒用姓名與照片，於社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非本院及楊醫師所屬或授權，鄭重呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，亦勿提供個人資料或進行任何金錢交易，以免受騙上當。

長庚醫院提醒，切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證的社群帳號詢問偏方，藥品也應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害，若發現疑似詐騙訊息，可向警方檢舉，共同防杜不法。