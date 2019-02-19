近3成女性35↑才生！專家曝「最佳生育年齡」你就是年輕辣媽？

▲台灣晚婚晚育現象普遍，專家建議把握25-29歲最佳生育年齡。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣生育年齡越來越高，根據內政部人口統計，根據105年出生通報統計，105年出生的新生兒約21萬人，其中生母年齡為35歲以上者有5萬7,151人，等於近3成35歲以上才生。專家提醒，高齡婦女發生不孕、流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險增加，建議把握25-29歲最佳生育年齡。

依內政部人口統計資料，106年男性平均初婚年齡為32.4歲、女性30歲，但近年晚婚遲育現象愈趨普遍，女性生育第1胎的平均年齡從101年突破30大關後仍逐年遞增，106年已至30.8歲，其中年齡為35歲以上者達21.3%。

請繼續往下閱讀...

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟指出，該年齡層產下低出生體重兒比例達11.2%，較20-34歲的8.6%高，產下先天缺陷兒比例為0.4%，死產比例為1.6%，均較20-34歲的0.3%及1.0%高。

根據醫學研究統計隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也會隨之提升，而太早懷孕的小媽媽，胎兒發生周產期死亡、出生體重過輕、早產風險也會增加，過早或過晚生育都會影響媽媽和寶寶的健康。

▲太晚生育或太早生育，都會增加早產風險。

另外，不少現代女性因考量職涯規劃及升遷機會，會將婚育計畫延後或認為人工生殖科技進步，未來可藉此助孕。但依據國健署104年人工生殖施行結果分析報告，配偶間人工生殖受術妻年齡與懷孕率及活產率關係，人工受孕的成功機率自34歲起仍會隨著年齡增加而下降，小於35歲懷孕率為50.2%、活產率為39.3%，但超過40歲則降低至19.3%、8.7%。

國健署目前補助每位孕婦10次產前檢查、2次產前衛教指導服務、1次超音波檢查、1次乙型鏈球菌篩檢。另外，為防治遺傳性疾病，對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常的危險機率大於1/270者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，均有提供產前遺傳診斷及遺傳性疾病檢查。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！