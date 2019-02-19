ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

近3成女性35↑才生！專家曝「最佳生育年齡」你就是年輕辣媽？

ETtoday健康雲

▲產檢,懷孕,孕婦,妊娠,寶寶,超音波照片。（圖／達志／示意圖）

▲台灣晚婚晚育現象普遍，專家建議把握25-29歲最佳生育年齡。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣生育年齡越來越高，根據內政部人口統計，根據105年出生通報統計，105年出生的新生兒約21萬人，其中生母年齡為35歲以上者有5萬7,151人，等於近3成35歲以上才生。專家提醒，高齡婦女發生不孕、流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險增加，建議把握25-29歲最佳生育年齡。

依內政部人口統計資料，106年男性平均初婚年齡為32.4歲、女性30歲，但近年晚婚遲育現象愈趨普遍，女性生育第1胎的平均年齡從101年突破30大關後仍逐年遞增，106年已至30.8歲，其中年齡為35歲以上者達21.3%。

請繼續往下閱讀...

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟指出，該年齡層產下低出生體重兒比例達11.2%，較20-34歲的8.6%高，產下先天缺陷兒比例為0.4%，死產比例為1.6%，均較20-34歲的0.3%及1.0%高。

根據醫學研究統計隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也會隨之提升，而太早懷孕的小媽媽，胎兒發生周產期死亡、出生體重過輕、早產風險也會增加，過早或過晚生育都會影響媽媽和寶寶的健康。

嬰兒,寶寶,早產,早產兒。（圖／達志／示意圖）

▲太晚生育或太早生育，都會增加早產風險。

另外，不少現代女性因考量職涯規劃及升遷機會，會將婚育計畫延後或認為人工生殖科技進步，未來可藉此助孕。但依據國健署104年人工生殖施行結果分析報告，配偶間人工生殖受術妻年齡與懷孕率及活產率關係，人工受孕的成功機率自34歲起仍會隨著年齡增加而下降，小於35歲懷孕率為50.2%、活產率為39.3%，但超過40歲則降低至19.3%、8.7%。

國健署目前補助每位孕婦10次產前檢查、2次產前衛教指導服務、1次超音波檢查、1次乙型鏈球菌篩檢。另外，為防治遺傳性疾病，對34歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常的危險機率大於1/270者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，均有提供產前遺傳診斷及遺傳性疾病檢查。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

宿醉小黃橫躺機車上睡翻！　「曬逆天長腿」網笑：想撿屍

關鍵字： 懷孕 早產 晚婚 晚育 生育年齡 國健署
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

營養師揭「鱈魚」神秘身世　「便當店、鱈魚堡」都是假的？

網傳「生吃苦瓜」降血糖？　中醫：這成份可能要你命！

16歲女腹痛2個月！「16cm囊腫」塞爆骨盆腔　醫傻眼：撐到肚臍了

男人喝豆漿「損雄風還會女乳症」？營養師用科學研究揭真相！

「包膜女娃」浴血出世！一刀剖腹...鮮紅氣泡罩頭　醫揭關鍵技術

誤信吃藥傷身「痛風10年不治療」　他拖到「尿酸積腎」爆長結石

被傳染還不自覺！　新北市「近3成愛滋病患者」延遲就醫

營養師推「順應式補償法」甩肉　選這些「替代食材」就對了！

舒緩「胃食道逆流」3大穴位　醫：睡前按5分鐘預防發作

1招分辨「豆漿蛋白質濃度」　營養師授3步驟加熱法！

讀者迴響

回到最上面