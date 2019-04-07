▲懷孕無症狀！她剛慶幸「孩子來報恩」，搔癢從腹部蔓延全身。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

35歲的黃小姐懷孕初期沒有不適症狀，原本慶幸「孩子是來報恩的」，沒想到在後期開始出現腹部搔癢，且一抓就擴散，最後不只背部，連雙手也開始起疹子，礙於懷孕期間不敢塗抹藥膏，只能默默忍受。中醫師表示，妊娠搔癢症有3種常見類型，建議在孕期少吃刺激性食物或帶殼海鮮，以免加重症狀。

台北長庚中醫婦產科主治醫師陳曉暐表示，妊娠搔癢症為在懷孕期間出現的皮膚搔癢症狀，其中又以多型性妊娠疹最常見。多型性妊娠疹好發於懷孕的最後3個月，一開始為腹部妊娠紋上一顆顆紅色丘疹，漸漸融合成斑塊，甚至於散佈到大腿、臀部及手臂，可能與懷孕時荷爾蒙變化相關，大部分在分娩之後皮膚搔癢就會自動消失。

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另外，孕期癢疹、搔癢毛囊炎也都是孕婦常見的症狀。孕期癢疹多在懷孕4個月後發病，於手臂、大腿外側、手掌或腳掌背側呈現不連續、搔癢及破皮狀的丘疹，分娩後仍可能持續3個月，臨床上與異位性皮膚炎較為類似。搔癢毛囊炎發生率約1/3000，常見於腹部、背部、大腿及手臂呈現搔癢性及囊狀丘疹，分娩後兩個月內會緩解，臨床上與青春痘較為類似，可視為一種荷爾蒙導致的痤瘡。

▲醫師表示，將苦參根、白蘚皮、地膚子等藥材煎煮成藥水，冷卻後濕敷於搔癢處可止癢。（圖／長庚醫院提供）

陳曉暐提到，在中醫的概念裡，妊娠搔癢的原因可分為「血虛風燥」及「熱蘊肌膚」兩大類。血虛風燥型的成因為懷孕期全身的血液多供應子宮來養胎，使得母體相對血脈虧虛，而血虛血液供應不足，導致肌膚失去血液濡養而乾癢，臨床多用當歸飲子治療。

熱蘊肌膚型則是因胎兒逐漸長大，影響母體代謝循環，以致水氣濕氣不易排出體外，濕熱薰蒸導致皮膚發癢，常見有小水泡，臨床多用消風散治療。其他中藥材如苦參根、白蘚皮、地膚子等藥材煎煮成藥水，冷卻後將紗布沾藥水並攤敷於皮膚搔癢處，也有止癢效果。

最後，陳曉暐提醒，若不想在懷孕期間受妊娠搔癢症所苦，飲食方面要少吃燒、烤、炸、辣等刺激性食物，帶殼海鮮等易致敏食物也要忌口。洗澡時水溫不宜過熱，且沐浴後注意保濕，平常癢疹發作時，可用冰毛巾濕敷於患部，若症狀持續擴散，建議還是要及時到醫院治療。