心好累！感情有「10跡象＝別在一起了」...網QQ：第2個好傷



▲就算你們是真心愛著對方，有些問題你們也不得不一起面對。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



生活中心／綜合報導

你和另一半最近還好嗎？就算你和對方真的都很愛彼此，但有些事情只要發生了，你也不能不在乎，因為這些問題最終可能會毀掉你們的感情。對此，國外網站《Bright Side》就列出該放下感情的10個跡象，其中容忍了對方的壞習慣、做不了自己和發展太快都是關鍵原因啊！

感情出現以下10個跡象就代表該放棄了：

1.你不重視自己的生活

在感情中，很多人都希望能把全部的時間和精力都放在伴侶身上，結果卻不小心忽略了家人、姐妹或是朋友，只要伴侶說出一句話，你可能就會選擇毀掉和朋友的約，跑去找伴侶。

但這樣值得嗎？如果你為了伴侶而放棄了自己原本的生活，到了最後，伴侶說不定會對你失去興趣，而你只會剩下一場空，因此《Bright Side》建議，健康的人際關係需要一定程度的獨立性，你可以按照「50－30－20規則」分配空閒時間，和伴侶相處時間不能超過50％，和朋友、家人的相處時間應該要有30％，和自己獨處的時間要有20％。

2.你容忍了伴侶的壞習慣

伴侶一點都不在乎你的個人隱私、亂開玩笑、要求你改變樣貌，或是把分手掛在嘴邊，那你真的認為這種人能夠陪你過一輩子嗎？如果你選擇忽視這些潛在警告，相信有一天你會發現自己浪費好多時間在一個錯的人的身上。



▲如果對方一點都不尊重你，那你也別奢望他未來會給你幸福。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



3.總是拿過去的事情出來說嘴

你要知道，有些事情過去就過去了，再拿出來說嘴並不會比較好。很多人都會在感情中把前任拿出來跟現任比較，但是這樣的行為對於現任伴侶來說真的非常煩人，也會直接破壞你們的關係，現任的不安全感也會變的越來越嚴重。

4.你們根本不會互相溝通

常常會有人以為「就算自己不說，伴侶也會懂自己在想什麼」，不幸的是，這根本就不可能，而且這通常都是人會在關係中犯下的嚴重錯誤之一。就和吵架一樣，如果你們之間缺乏溝通可能就會導致混淆和誤解，隨著時間的推移，所有未解決的負面情緒都會變成怨恨。



▲長期缺乏溝通的關係，最後所有沒解決的負面情緒都會變成怨恨。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



5.你理想化了伴侶

「我們都是人，有時候也會犯下錯誤。」但是在感情中，往往會有很多人忽略這件事，總是認為另一半是超級完美的生物，這樣不僅會讓對方感到壓力很大，就連你自己可能也會更容易對另一半感到失望，尤其是當對方無法達到你的標準的時候。

6.你做不了自己

想讓自己變的更好，是一件相當平常的事情，但是你如果常常需要在另一半面前「演戲」，表現出虛假的自己，那麼這段感情真的錯了。你要知道，在感情中做不了自己其實就是一種「秘密」，而且可能還會變成一個巨大的謊言，最後這段感情可能會走向崩潰，因為你們從頭到尾都建立在虛假之上。



▲一段感情若是從頭到尾都建立在虛假之上，絕對走不到最後。



7.你們之間存在「控制」

你會想要控制伴侶，就代表你們之間具有嚴重的信任問題，你會不斷監控對方的行為舉止，最後這種控制慾只會把對方推的越來越遠。

8.你們的價值觀不同

兩人擁有相似的價值觀對於建立持久和健康的關係來說，非常重要，但是很多情侶／夫妻往往都會忘記這件事，最終走向了分手、離婚。人的個性可能會受到家庭、朋友、工作或是宗教影響，而當兩人碰在一起時，就需要不斷磨合。

在感情中，如果你已經發現自己的價值觀和伴侶相差甚遠，那你就得好好考慮是否該繼續下去了，或是找個時間和伴侶談談。



▲價值觀不同、太過黏人都會是感情毀滅的關鍵原因。



9.太過黏人

當你進入一段關係時，你可能會想要無時無刻都陪在伴侶的身邊，但這可能會讓你們的關係變的更容易緊張，而且對方會覺得壓力超大。你要知道，假如你都不給伴侶一點空間，總是黏在他的身邊，他會覺得快要窒息，最後可能會導致出軌或是移情別戀的問題。

10.發展太快

一段關係的進展速度可以很快，也可以很慢，而不可否認的是，當你和伴侶一起時，一定都會開始幻想未來的發展。但要注意了，如果承諾給的太早，會讓兩人之間的感情承受許多不必要的壓力，伴侶也可能會被嚇到。

所以，你要記得，讓感情慢慢來就好，因為這都是必經的過程，你們的第一次約會、吵架或是出國旅行等等小事，都會是你們認識彼此的最佳方法。