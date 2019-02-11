扁桃腺發炎別拖！她鼻咽積5公分膿瘡「呼吸道全被壓扁」

▲患者右側鼻咽、下咽有長條狀積膿，嚴重壓迫呼吸道。（圖／澄清醫院中港院區提供）

記者謝承恩／綜合報導

扁桃腺發炎未即時就醫，竟惡化成深頸部感染！一名80歲的阿嬤，因為扁桃腺發炎，從右側鼻咽到下咽、甲狀腺旁空腔都塞滿膿液，幾乎壓扁呼吸道。該婦甚至出現聲音嘶啞、無法言語的情形。

直到送往急診進行經口顯微手術，徹底清創引流後，才撿回一條命！心有餘悸的老阿嬤直說「快要死了又活過來。」不敢再隨意輕忽自己的生活作息。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科主治醫師徐毓婷表示，這位病患被送至急診室時，呼吸急促無法平躺，聲音嘶啞幾乎無法言語，更出現「深頸部感染」等急症，婦人的右側頸部有明顯的紅腫，理學檢查發現口咽部有一包膿瘍，幾乎快將呼吸道壓扁。

爾後醫師經電腦斷層證實，感染範圍從右側鼻咽、口咽，甚至延伸至下咽和甲狀腺旁空腔，其積膿體積有5公分 × 3公分，呈長條狀。徐毓婷醫師表示，由於該病患的膿瘍已壓迫到呼吸道，在經口顯微手術之前，先給予插管以保護呼吸道，順利將受到感染的腔室都打開，徹底進行清創引流。

徐毓婷醫師說，扁桃腺發炎通常是由感冒引起細菌或病毒的感染，也有可能因蛀牙或口腔不潔所引起，最重要的是當喉嚨痛、吞嚥時疼痛或、頸部淋巴腫大壓痛時，應及時就醫，老人及糖尿病患者尤需注意，以免惡化成深頸部感染。

▲醫師提醒，扁桃腺發炎置之不理，小心會導致深頸部感染。（圖／澄清醫院中港院區提供）