過年胖成豬公又便祕？3點助消化...營養師最推水果、飲料曝

▲過年少不了堅果、水果、飲料。（圖／記者陳建竹攝）

記者謝承恩／綜合報導

過年吃完大魚大肉，常覺得便秘、腹脹嗎？專家建議，適當攝取水果，如過年常見的橘子、蘋果、木瓜、鳳梨等，水果內的果膠及酵素，可促進腸胃消化，緩解不適感。

Cofit營養師張宜婷指出，有的民眾會認為水果對身體好就狂吃，一天就塞5顆橘子，其實是不對的！建議一天只要攝取2個拳頭大的大小就足夠。另外，把水果當餐間的點心，會比飯前、飯後吃來的好！由於飯前吃，常因為飢餓而攝取過多水果，造成血糖標升、脂肪囤積，而飯後吃又會太飽而不舒服，建議當作餐跟餐之間食用就好。

除此之外，過年少不了的飲料，該如何挑呢？張宜婷表示，選擇無糖茶、鮮奶、優酪乳等，可以舒緩腸胃不適，不愛乳品的人，也能用無糖拿鐵、鮮奶茶來取代果汁、汽水和酒精等高熱量的飲品。

如果過年期間有腸胃不舒服的情況，可遵循以下3點改善：

1.選擇清淡的飲食，可以用流質或較軟的食物，如白粥或吐司，讓腸胃休息。

2.纖維量太高的食物暫緩食用，避免腸胃道消化更不良。

3.已經出現不適情況，果汁、牛奶暫停別喝，精緻甜食也別碰，避免刺激腸胃，若腸胃還是不舒服，則要盡速就醫檢查。

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