ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

過年胖成豬公又便祕？3點助消化...營養師最推水果、飲料曝

ETtoday健康雲

▲▼巴西莓碗的基底有香蕉、草莓、藍莓、巴西莓、季節水果等等。（圖／記者陳建竹攝）

▲過年少不了堅果、水果、飲料。（圖／記者陳建竹攝）

記者謝承恩／綜合報導

過年吃完大魚大肉，常覺得便秘、腹脹嗎？專家建議，適當攝取水果，如過年常見的橘子、蘋果、木瓜、鳳梨等，水果內的果膠及酵素，可促進腸胃消化，緩解不適感。

Cofit營養師張宜婷指出，有的民眾會認為水果對身體好就狂吃，一天就塞5顆橘子，其實是不對的！建議一天只要攝取2個拳頭大的大小就足夠。另外，把水果當餐間的點心，會比飯前、飯後吃來的好！由於飯前吃，常因為飢餓而攝取過多水果，造成血糖標升、脂肪囤積，而飯後吃又會太飽而不舒服，建議當作餐跟餐之間食用就好。

除此之外，過年少不了的飲料，該如何挑呢？張宜婷表示，選擇無糖茶、鮮奶、優酪乳等，可以舒緩腸胃不適，不愛乳品的人，也能用無糖拿鐵、鮮奶茶來取代果汁、汽水和酒精等高熱量的飲品。

如果過年期間有腸胃不舒服的情況，可遵循以下3點改善：

1.選擇清淡的飲食，可以用流質或較軟的食物，如白粥或吐司，讓腸胃休息。

2.纖維量太高的食物暫緩食用，避免腸胃道消化更不良。

3.已經出現不適情況，果汁、牛奶暫停別喝，精緻甜食也別碰，避免刺激腸胃，若腸胃還是不舒服，則要盡速就醫檢查。

Cofit是台灣最大的線上營養師平台，打造線上飲食改造課程，透過手機拍照上傳App，就有專屬營養師幫忙算熱量和飲食指導，輕鬆達到減肥、健身、吃得更健康的目標！想進一步了解課程或收到更多營養資訊，請到 Cofit官網Cofit 粉絲團

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

關鍵字： 飲食健康 腸胃健康 Cofit 營養師 張宜婷 水果 無糖 飲料
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

這樣拜才有錢！哪家財神廟最有效？6招找到專屬財神

出國玩最怕感冒掃興！行前「營養補了沒？」...時差都能改善！

拜拜要用哪些水果？招好運v.s.禁忌曝光...釋迦=佛頭別放！

十二生肖誰最旺？流年運勢曝光...鼠族有「重量級貴人」！

伴手禮怎麼挑？營養師推「3款不敗組合」煮菜、配咖啡都超搭

吃魚愛焦脆口感？專家最不推「2款年菜魚」：好油全流光

瘦子血脂不一定低！　國健署：光憑體型、體重無法判斷

打麻將腰痠背痛？專家獨授「5伸展動作」...像剛按摩一樣

24歲男「從沒洗過陰莖」！　整支腐臭還染性病...觀眾全嚇歪

新興醫藥「免疫球蛋白注射劑」沒愛滋　國家藥監局：呈陰性反應

讀者迴響

回到最上面