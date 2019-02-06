過年胖3公斤！5招拒絕「餵豬公」吃法...隱藏熱量全曝光

▲過年大魚大肉又配上點心，小心發福變豬！。（圖／達志／示意圖）

文／李佳蕙營養師

過年又要到了！大家印象中的過年就是一天六餐跑不掉，不誇張三餐加上三點心，基本六餐起跳，再加上熬夜狂歡......。這麼聽起來每逢年節胖三斤有一定的原因，多吃少動當然胖！不過別擔心，今天要教大家如何順利擺脫每逢年節胖三斤魔咒！

首先年節減重標準為「不要變胖」，沒有那麼殘忍在過年期間還要你變瘦，只要不要變胖就好！

體重±1公斤都是可以接受範圍，記住，不要變胖！不要變胖！不要變胖！（很重要~）

以下教大家在過年期間順利維持體重秘訣：

1.攝取充足水分：每天水分攝取至少2000 c.c.以上，一天水分（茶不算）需要量 = 每人體重（公斤） x 30-50 c.c. 水。過年期間容易忽略水分攝取，市售飲料精緻糖含量多，建議選擇無糖茶飲取代含糖飲料、酒精飲品。

2.能走不站，能站不坐：過年期間放鬆，容易使人成為「沙發馬鈴薯，couch potato」導致體重直線上升，不妨安排戶外活動，與親朋好友一起動一動。

3.注意全穀雜糧類攝取：年糕、芋粿、蘿蔔糕、麵線、水餃為年節常見菜色，但皆屬於全榖雜糧類，一定要注意攝取量！一餐全榖雜糧類總量不超過1碗（標準碗）。

4.選擇海鮮優於肉類：過年期間絕對少不了大魚大肉，建議優先選擇海鮮(脂肪含量較肉類低)，也可使用豆類(黃豆)取代，降低肉類攝取。

5.每天蔬果579：過年期間大魚大肉居多，容易忽略蔬菜水果攝取，每天記得攝取蔬菜、水果，纖維容易增加飽足感，避免飲食攝取過量。

6.年節零食淺嚐即止：過年期間容易發胖原因，除了豐盛正餐的大魚大肉，還有滿桌隨手可得的小零食，建議吃零食先分配好要吃的量（用碗裝），能夠大幅降低攝取過多問題。

還有一些過年常見食物熱量，給大家看看壓壓驚~~

看完別灰心，一樣可以吃，適量就好！

祝大家新年快樂~恭喜發財~

記住~不要變胖！不要變胖！不要變胖！

李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。