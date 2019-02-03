聽音樂可激活大腦！必學5招「不挑食」聽法：抗壓戰鬥力UP

▲聽音樂的情緒起伏能刺激大腦，讓注意力更集中、更有抗壓性。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／布瑞特．布魯門薩爾

當收音機播放出喜愛的歌曲時，我們立刻神采飛揚，療癒的歌曲舒緩了緊張情緒，而沉緩肅穆的旋律則讓人陷入沉思、憂傷或哀愁。音樂也能激發創意並振奮精神，無論是用腳輕輕打拍子、雙手擊掌，或是用全身舞動，音樂都能真切地觸動人心。

道理很簡單，因為音樂具有轉換性。 研究報告指出，打從我們出娘胎之際（說不定從在子宮起），音樂就開始發揮良好影響了。加州海沃德（Hayward）的范．德．卡爾博士（Dr. Van de Carr）在一九八○年代所做的研究發現， 孩子出生後，聽音樂有助於改善情緒、減輕壓力、提升睡眠品質、增強記憶力、增進大腦功能和認知能力。音樂甚至能夠強化專注力、提升效率與表現。

另一項研究則指出，音樂能夠改善生活品質，聆聽音樂會讓大腦分泌直接影響精神健康的神經化學物質。舉例來說，褪黑激素可以改善睡眠品質，多巴胺可強化控制大腦的愉悅快感中樞，就算聽到不喜歡或覺得吵雜的音樂，也能激活我們的杏仁核—主導大腦挺身而戰或是逃離危險的情緒中樞，換言之，就是分泌腎上腺素。 讓音樂充分融入生活，對精神健康有著極為顯著的正面影響。

▲音樂可使心情愉悅放鬆。（圖／取自免費圖庫pixabay）

每天抽空聽音樂 讓音樂成為生活中的亮點，並占有更重要的一席之地。訣竅如下：

1.選擇合用的裝備

有許多產品可以輕鬆方便地聽音樂。 手機、iPod或MP3播放器，笨重的隨身聽或CD播放器早已走入歷史；現在隨時隨地都能用手機、MP3播放器或其他裝置，比如iPod聽音樂。

2.耳機

買一副好耳機，尤其要在飛機、火車及其他公共場所等吵雜環境使用時，就更有必要了。選擇抗噪耳機可以阻絕擾人心煩的不悅聲響，讓音樂保持適度（安全）的音量。

▲市面上有運動型、無線、全罩式、耳塞式等不同耳機配件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.居家音響設備

想要有絕佳音質，那就得投資高級的音響喇叭了。盡量選擇方便跟居家設備相容整合的新科技產品。

4.分類整理

把音樂下載到個人電腦的數位資料庫裡。用哪種應用軟體皆可，將自己的數位資料庫設為中央檔案庫，在這裡編輯創造符合自己心情的音樂播放清單。再把播放清單和喜愛歌曲載入行動裝置裡，就能隨時隨地聽音樂了。

5.擴展品味

你或許有自己偏好的音樂類型，但不妨也去找找其他類型。不同類別的音樂能引發不同的情緒反應和體驗。 比起聆聽熟悉的音樂，陌生音樂對大腦產生的激化也會有所不同。舉例來說，老是聽嘻哈或搖滾樂，只會生出某種情緒或精神反應。但如果能廣泛聆聽各種音樂，比如爵士樂、古典樂或歌劇，就能激發更多樣化的反應。 定期更新資料庫，讓你的中央檔案庫與時俱進。

本文摘自《7天養出一個好習慣，成就最解壓的一年》／ 布瑞特．布魯門薩爾（身心健康顧問、作家）／大田出版