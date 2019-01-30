懂保暖「秒凍齡」！美女醫獨授「養顏3招」：這穴位要包住

▲美女中醫師彭溫雅分享保養秘訣。（圖／今周刊生活i健康提供）

文／鍾碧芳

螢幕前笑容迷人的美女中醫師彭溫雅，總是輕聲細語的說明中醫保健知識，除了深具專業知識，她的好膚質和好氣色，不免讓人好奇她的養生美容秘訣到底是什麼？

出身醫藥世家的美女中醫師溫亞中西醫聯合診所院長彭溫雅，不僅是位專業中醫師，更因高顏值而成為健康節目的寵兒。面對每天繁忙的看診、錄影行程，卻能保有紅潤淨皙的膚質和滿滿的活力。彭溫雅膚色透亮、保有元氣的秘密到底是什麼呢？



順應節氣進補 修復耗損的元氣



擁有中西醫學雙重訓練的彭溫雅，不但懂得西醫的「對症下藥」，也善於利用中醫的「標本兼治」，也因此她能將兼具中西醫特色的健康養生概念運用於看診與生活中。



她提及， 人體的五臟六腑，都有其負責的領域，平日若能各司其職，好好發揮各自的功能，身體自然會處於和諧的狀態；就像西醫所強調，身體就像一部機器，零件會有使用期限，一定要適度保養、定期檢查， 才能讓機器運轉更好、更順暢。



「中醫養生的精髓，在於取法四時節令，順時養生，我自己也是利用當令當季的新鮮食材來進補養氣。」彭溫雅舉例，一到立冬，她就會家人準備能補養陽氣的羊肉；氣候較寒冷時，也常以辛香料佐菜，來幫助驅除寒冷， 讓身體溫暖。

▲羊肉餐可以補氣、祛寒。（圖／ETtoday資料照）



彭溫雅特別推薦簡單易做的羊肉米糕，「把羊肉乾煎逼出油後，再把糯米略炒熟後，加入羊肉放入電鍋燜煮，就是一道冬季好吃又簡單的養氣料理。」氣虛體質的人，平日可多吃能夠補氣的人參、黃耆；手腳冰冷體質陽虛的人，就要多吃肉桂、乾薑等溫陽食物，這些食材和藥材都對補氣有很大的幫助。

若遇到工作特別累或精神不濟時，又該如何迅速的補足元氣呢？ 彭溫雅笑著說：「當然是自己開中藥方來調理啊。」她指出，食補藥膳確實可以補充平日虛耗的元氣，如果身體已出現氣虛的訊號，透過中藥的調理更能讓自己迅速恢復體力，像是補中益氣湯、當歸補血湯、生脈飲、四君子湯都能搭配調養。



運動兼做經絡操 防風保暖就能固氣



日常作息上，她堅持不熬夜，尤其冬天更要求自己要早睡晚起，上床時間不超過11點；同時會利用下診返家途中，花個20 分鐘去公園健走，「如果當天體力還不錯，就慢跑15分鐘。」堅持維持每天運動30分鐘，讓體內能充分完成新陳代謝作用，如此隔天精神也會比較好。



「我在健走時，還會順勢做一些經絡操，好比說，把手掌弓成杯狀，從肺經的缺盆穴（鎖骨上窩中央，距前正中線4 寸）開始往手肘內側向下拍打，直到手腕處，左右兩邊各約3 分鐘左右；或是在行走間將雙手高舉過頭，兩手擊掌拍打數次，這些經絡操都有助於辦公室久坐放鬆。」彭溫雅笑說，自己的健身操就像公園內大媽做的運動操一樣，雖然不美觀，卻相當實用。

▲冬天運動健走，可一邊做暖身操。（圖／翻攝PEXELS）

讓身體保暖 春秋兩季更需防風



除了飲食與運動都是保暖身子的好方法外，彭溫雅提及， 若在容易起風的季節如春、秋、冬季，更要做好保暖工作，護住幾個重要部位，包括後頸部的風池穴、腹部的關元穴及腳底的湧泉穴等，這些穴位都是能守住元氣、保暖的重要位置。若覺得身體寒冷，可以放暖暖包或用吹風機吹暖，全身就會感覺溫暖。



她也提醒，冬季一過，春夏的陽氣就會開始升發，這時更要注重防風，因為「春天後母面」，早晚溫差大，有時會比冬天還冷，更要加強保暖才行，只要做足順時養生的基本功課，再加上食療藥補，養氣美容並不難。

本文摘自今周刊生活i健康特刊《補氣解病》