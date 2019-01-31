食物吞不下...險插鼻胃管過年！家中長輩「助吞嚥」技巧曝

▲吞嚥障礙恐把肺炎細菌「吃下肚」。（圖／陽明大學提供）

記者謝承恩／綜合報導

高雄一名洪性老翁去年因中風就醫，治療後配戴鼻胃管帶，然而同年又因敗血症住院，懷疑與吸入性肺炎有關，經吞嚥內視鏡及吞嚥攝影檢查後，進行語言治療，並於近日回診後，醫師評估得以拔除鼻胃管。洪姓老翁表示可以趕在過年前拔除鼻胃管是令人開心的一件事！

小港醫院復健科醫師蘇烱輝表示，我國人口老化速度嚴重，長者因器官退化、虛弱或罹患疾病，喝水、吃東西容易嗆到，久之變得不敢吃、吃不下，造成營養不良或須依賴鼻胃管灌食，如何改善老年人吞嚥飲食困難，使老人也能安心享用食物為當前課題。

蘇烱輝指出，過去也有患者因肺炎入院做氣切手術，經過復健後， 近日拔除拔除鼻胃管由口進食，發現抽痰時有疑似二塊牛肉碎末，我們利用吞嚥內視鏡（VE）檢查， 檢查後請建議奶奶可由口進食軟飯，軟菜及咀嚼嚥下食，並告知家屬若要喝水，需要加食物增稠劑至2％以上才不會誤嚥，亦請營養室協助教導家屬學習如何製作嚥下食。

▲長者因器官退化、虛弱或罹患疾病，喝水、吃東西容易嗆到。（圖／達志／示意圖）

隨著過年將至，許多豐富的年菜上桌，日本照護專家梅澤佳裕也在《長照居家醫學大百科》一書中提醒，家有老年人時，可在烹調菜色上多下功夫、幫助吞嚥，例如使用太白粉、山藥、稀飯、雞蛋、洋菜粉等，能增加滑潤感的食材，另外雞蛋請注意要半熟蛋，若是白煮蛋會難以吞嚥。

而烹煮馬鈴薯燉肉，若添加太白粉勾芡，可增加滑潤感，使其變得容易吞嚥。然而，因為太白粉勾芡的料理必須經過加熱才會形成稠狀，亦可考量直接購買市面上販售的食物增稠劑，不須加熱就可以直接增加料理的滑潤感，冷食也可以直接添加食用，是相當方便的。