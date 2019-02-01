罕見！3歲童腹部硬塊是「畸胎瘤扭轉」　急開刀保住卵巢

▲女童腹部似乎有硬塊，經灌腸後排除便秘因素，竟發現是卵巢畸胎瘤扭轉。（圖／亞大醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

台北一名3歲黃小妹因感冒、肚子不舒服至診所看病，經由醫師觸診，發現腹部有一硬塊，轉診至醫學中心安排超音波及電腦斷層檢查後，發現是卵巢畸胎瘤併扭轉所致，恐得切除卵巢，但因家長不希望影響孩子未來生育功能，醫療團隊改以單孔腹腔鏡手術切除腫瘤並保留卵巢，讓家長感動直說：「完全看不出動刀痕跡！」

女童父親表示，去年12月中，發現女兒無精打采，講起話來有氣無力，但詢問下卻又無法完整表達，只好帶到診所看診，細心的醫師經由觸診，發現女兒腹部似乎有硬塊，經灌腸後排除便秘因素，但仍轉診至台北醫學中心做進一步檢查，發現是卵巢畸胎瘤扭轉，這才發現事情嚴重。

亞大醫院婦科主任陳泰昌指出，常見的卵巢良性囊腫包括畸胎瘤、功能性囊腫和巧克力囊腫，其中卵巢畸胎瘤多屬良性，僅1%為惡性，好發年齡約10歲至30歲，「發生在3歲女童身上實屬罕見」，卵巢畸胎瘤初期症狀不明顯，如黃小妹是因觸診時發現腹部有硬塊才發現，但若出現腹脹、下腹痛、嘔吐等，代表出現急性破裂或扭轉，必須立刻開刀治療，才能保全卵巢或性命。

▲3歲女童發生「畸胎瘤扭轉」，透過開刀保住卵巢。（圖／亞大醫院提供）

陳泰昌表示，由於患者年紀小，卵巢不到1公分大，但右側卵巢卻有一顆5乘5公分大的畸胎瘤，「體積幾乎占滿骨盆腔」，一般而言，多數卵巢畸胎瘤治療方式需進行開腹手術，並將卵巢完整切除，不但會在腹部留下約8公分的傷口，且住院時間長、疼痛感明顯，甚至影響未來生育功能。

但經評估，黃小妹的情況可透過單孔腹腔鏡手術治療，因此在肚臍中開一個約1.5公分的洞，並完整切除畸胎瘤後，不但無需切除卵巢，也不會破壞周圍組織，加上住院時間短，疼痛感更輕微，術後已經返家休養。

▲女童術後傷口。（圖／亞大醫院提供）

陳泰昌提醒，因卵巢畸胎瘤無法預防，通常是透過例行性檢查，或出現症狀才發現，對於年紀小的女生，建議父母可透過觸摸孩子的腹部是否有硬塊，或是否因腹痛哭鬧，而赴醫檢查，至於成年女性若經常腹痛，平時應接受常規超音波檢查，才能把握治療黃金時間。