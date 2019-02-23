韓妞超狂「3週暴鏟8kg」減肥法！她：撐3天就破功反胖2kg



▲韓妞瘋「3週減肥法」讓你狂鏟8公斤，真有這麼神？（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

近幾年韓流狂襲，除了歐爸們帥氣的臉孔外，韓國女星們修長美腿、窈窕小蠻腰更是女網友們追隨的目標。過去在「瘦身強國」就有一名韓妞，靠者飲食加運動，在3週內速成瘦身狂鏟8公斤，讓女孩們躍躍欲試。但實際採訪台灣營養師趙函穎，她卻給出意外答案，甚至直言恐引發溜溜球效應，越減越胖。

根據《Juksy》報導，一名韓妞靠著飲食控制＋運動，成功在3週內甩掉8公斤贅肉，而她的飲食控制食譜也大公開，一共分為三週進行，以不吃大魚大肉、油膩食物的正常飲食著手，但刻意將飲食份量減半，且三週都採用不同飲食份量，避免停滯期：

第1週：早餐不吃、午餐吃平時飲食份量的1/2，晚餐則要在7點前吃完，且7點完食後不再吃東西。



第2週：早餐只吃平時份量的1/2，午餐恢復正常食量吃飽，晚餐只吃低糖分水果，不吃飯。

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第3週：早餐以蛋白質為主，可選擇雞蛋1顆、或是豆漿地瓜等交叉食用，午餐吃平時份量的1/2，晚餐在7點前攝取完畢，之後不再進食。



以上3週飲食可持續循環。



▲除了飲食，減重一定要搭配運動。（圖／達志／示意圖）

運動方式則以每天半小時～1小時的核心肌群訓練為主：

動作1：腿部動作

身體側躺於地，將大腿慢慢側抬高超過90度，此舉能訓練大腿內側，適合久坐的上班族，左右交替各50次。

動作2：臀部動作

整個人平躺在地板上，雙手貼地，慢慢抬起臀部，並且交互抬高單腳，可彎曲，左右各20次，此動作能讓臀部肌肉變得緊實。



動作3：腹部動作

以平板支撐的動作搭配起身運動，加強腹部核心，一天做3套，一套左右分別40下。

另外還有平板式側身轉體，平板支撐時上半身不動、下半身向左右兩側旋轉，一天轉20次可訓練腰身線條。

韓妞減肥法也建議在運動後洗完澡時，可用乳液或是精油按摩運動後的部位，以加強新陳代謝。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，韓妞3週減肥法，唯有第三週飲食較適合，「因為第一階段中的不吃早餐，我會覺得早上需要一些腦力，必須有好的蛋白質、好的澱粉，才能應付大家工作。早餐不吃、中午吃原食量的一半，依照我在減肥門診中的經驗很容易破功，因為一到下午公司同事訂珍奶雞排就想要大吃特吃。」至於晚餐7點前完食，除非本身很早睡，否則很多夜貓子早早吃飯，距離睡覺的空檔仍可能亂吃零食，一不小心就發胖。



▲趙函穎提醒，減重營養均衡，「多吃蔬菜」很重要。（圖／翻攝自趙函穎營養師IG）



使用極端手段減肥，小心因「過度壓抑」，短短幾天減重就破功！趙函穎說，門診中曾有一名28歲女子類似上述第一週的作法，早上不吃早餐，中午只吃一點點生菜沙拉及肉類，晚餐只吃水果，才施行第3天就「餓到受不了」，公司同事下午訂雞排，女子一連嗑了2片，晚上宵夜又是糖果餅乾，減肥計畫持續第5天，就已經比沒減重時胖了2公斤。



趙函穎解釋，減重必須找到自己最適合的方式，再做搭配和設計，而前提是營養仍要均衡，她也對此減肥法做出評論，第1週因營養失衡容易餓肚子而暴飲暴食；第2週晚餐只吃（低糖分）水果，也可能使糖分堆積在肚子上，唯有第3週屬「可接受」。仍建議大家，減肥必需飲用足夠水分（每個人體重*35～40c.c.），多吃蔬菜，避免精緻糖、油炸類和零食，且勿採取激進減肥手段，以免引起溜溜球效應，「找適合自己的，開心減重最重要」。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG