台北榮總胰臟癌收治量躍首位　重粒子療法照射部位95%不復發

▲台北榮總收治胰臟癌人數為全國最多。（圖／台北榮總提供）

記者邱俊吉／台北報導

國人相當關注的「癌王」胰臟癌，其治療版圖發生重大變化。根據國健署最新公布的2023年「癌症登記報告」，原本每年治療最多胰臟癌病人的台大醫院，其實已將第一名交棒台北榮總，且後者該年收治個案近600人，亦創下國內單一醫院新高，原因除了醫療團隊治療經驗豐富，啟用重粒子治療更是重要原因。

根據近年癌症登記報告，國內醫學中心每年收治的胰臟癌病例，前3名皆為台大、台北榮總、林口長庚，且後兩者相當接近，台大個案明顯較多，不過台北榮總在2022年已些微超越台大，成為全國第一，但相距有限。

到2023年，台北榮總當年收治的胰臟癌患者出現爆炸性成長，達597例，不僅是國內醫院首度超越500大關，且一口氣逼近600例，而台大同年收治個案則為396例，已落後台北榮總逾200例。

針對台北榮總躍升為台灣治療胰臟癌首要重鎮，該院胰臟癌多專科團隊召集人李重賓說，病例快速增加主因是人口老化、診斷工具進步，加上治療逐漸集中至量能完整的醫學中心，方使該院在胰臟癌照護的角色更加凸顯。

李重賓表示，台北榮總胰臟癌治療最大特色，在於高度成熟的團隊模式，外科、腫瘤內科、放射腫瘤科、腸胃科、影像與病理等專家共同參與決策，使診斷、治療到後續追蹤皆可緊密銜接，重症及複雜病例更有機會獲得最佳治療選擇，因此每年收治病例數持續成長，近2年的年度治療個案應都在600例以上。

台北榮總放射腫瘤科主任藍耿立則說，該院於2023年5月啟用國內唯一的重粒子治療，為台灣胰臟癌治療的重要里程碑。他說，至去年底，已有超過170人接受此治療，初步成果顯示，照射部位在1年內維持穩定、不復發的比例達95%，與日本數據相近，顯示其於局部控制有明顯優勢。

不過，藍耿立坦言，胰臟癌的最大難關在於轉移，即使局部控制良好，仍有4成左右會在1年內發生遠端轉移，故重粒子治療仍須與藥物治療密切搭配，且僅適合部分病人。

李重賓指出，胰臟癌在台灣癌症死因排第7，但在美國已升至第4，未來甚至可能排到第2，且美國醫療雖高度進展，5年存活率仍未突破10%，顯示現階段治療仍深具挑戰，台北榮總將持續採取多專科整合、藥物、重粒子與手術並進的模式，為部分病人爭取更多生存及治癒的可能。