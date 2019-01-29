8旬嬤頭痛炸裂...竟是青光眼惹禍！「眼壓飆高」險失明

▲急性或慢性隅角閉鎖性青光眼通常會出現頭痛、噁心、血壓飆升。（圖／翻攝自pexels）

記者謝承恩／綜合報導

台中一名80歲李阿嬤原本活潑開朗，但近幾個月頭痛欲裂、足不出戶，至醫院逛遍各科都查不出原因，直至赴眼科檢查時，發現左眼眼壓飆高，確診為「慢性隅角閉鎖性青光眼」所致，同時合併白內障影響視力，經透過雷射及藥水治療青光眼，再進行白內障手術後，終於助阿嬤重見光明，阿嬤開心：「又可以四處走動了！」

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師蘇振文表示，經瞭解，阿嬤其實在多年前右眼曾接受白內障手術治療，這次本以為是右眼又出現狀況，沒想到檢查發現右眼眼壓正常，反倒是左眼的眼壓飆高至29 毫米汞柱（正常值為10-21mmHg），同時伴有白內障，「若不積極治療，恐有失明危機」。

蘇振文解釋，青光眼可分為隅角閉鎖性、隅角開放性與先天性，其中隅角閉鎖性青光眼是亞洲人常見的眼疾之一，當隅角的房水出水口被虹膜遮擋，使房水滯留在眼內，就會使眼壓上升壓迫視神經，加上隨著年紀增長，白內障形成，會使水晶體逐漸增厚，造成原本疑似隅角閉鎖性青光眼的患者，眼壓增高且視力更加惡化。

▲青光眼是亞洲人常見的眼疾之一，小心別因誤認病情而拖延就醫。（圖／亞洲大學附屬醫院提供）

由於急性或慢性隅角閉鎖性青光眼通常會出現頭痛、噁心、血壓飆升、視力突然模糊等症狀，因有些症狀與內科疾病相似，故患者往往周旋於多專科間，遲遲無法找出原因，而延誤病情，例如阿嬤就以為只是「頭殼痛」，沒料到竟然是眼睛出問題。

蘇振文指出，隅角閉鎖性青光眼會先透過藥物及雷射治療，當兩者皆無法有效控制眼壓時，就會考慮進行青光眼小樑切除或白內障手術，所幸當阿嬤出現症狀時，家人十分積極帶著阿嬤尋求醫師協助，才能在第一時間處理青光眼問題，待眼壓穩定後，再以手術治療左眼白內障，讓阿嬤解除頭痛問題重見光明。

蘇振文提醒，青光眼會對視神經造成不可逆的損害，患者一定要配合醫囑定期回診檢查，平時室內光線要充足，避免在暗室內看書、看電視、滑手機等，每次喝水要分次分量，切忌一次豪飲500毫升的水分，以免眼壓突然上升，也可透過游泳、慢跑等運動降低眼壓，才能防止視力進一步惡化。