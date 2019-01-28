家有「流感患者」怎麼辦？病毒可活24hr...必學消毒5秘訣

點評: 接觸感染也是會中標的！

▲流感病毒會透過接觸及飛沫傳染，需注意居家清潔。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝承恩／綜合外電

預防流感肆虐，清潔工作要做到位！美國兒科醫師 Tanya Altmann以及清潔專家Meg Roberts建議，如果家中有得了流感的患者，一定要預防細菌在室內隨處散播，建議透過5點技巧，避免「感冒災情擴大」。

外媒《今日秀》指出，當患者咳嗽、打噴嚏及說話時，方圓1.8公尺的人都會受病毒影響，而觸摸到有病毒沾染的器具也會得到流感。因此患者的活動範圍盡量限制在一間房間，並使用專用廁所，避免病毒在公共空間散播。

1.消毒秘訣

流感病毒可以在堅硬的物體表面生存24小時，病人臥房和浴室內的用具，可以使用抗菌清潔劑消毒，例如：桌面、檯面、遙控器、電腦鍵盤、門把、水槽、電燈開關、水龍頭、水槽、浴缸、馬桶、馬桶手把等都是清潔重點。

醫師建議，可以用稀釋後的漂白水擦拭5分鐘，再沖洗、風乾，過程中不要把使用後的抹布和拖把拿去擦洗房間以外的家具，須先浸泡在稀釋漂白水中15~20分鐘，再扔進洗衣機中清洗。另外，針對嬰兒用品，如塑膠玩具、金屬玩具、奶瓶、奶嘴、餐具，也要在消毒液中浸泡2分鐘，再用溫水沖洗後烘乾。

2.浴室注意

患者頃使用一次性的杯子，切勿與他人共用毛巾、洗臉巾或浴巾，改用紙巾可以防止細菌傳播。患者牙刷需要和其他家人隔開。

▲患者使用過的物品需要經過消毒清洗。（圖／翻攝自pixabay）

3.降低室內病菌

使用完的衛生只不要亂丟、亂放，房間放置一個專門的垃圾桶，將所有患者使用的衛生紙都放在裡頭，每天至少更換一次裡頭的塑膠袋，如果患者吐在垃圾桶裡，記得將嘔吐物包好丟棄，並好好消毒桶子。另外，要定時清潔床頭櫃與地板的灰塵，偶爾打開窗戶，讓房間透氣通風。

4.洗衣服用洗衣藍

病人的毛巾、棉被、髒衣服，也充滿了許多細菌，洗衣服時請勿「抱著衣物」，而是將髒衣放入洗衣籃中，再倒入洗衣機清洗，避免細菌傳播到身上的衣物，而使用完洗衣機後記得洗手，再把空的洗衣槽加入熱水和漂白水，避免細菌在潮濕環境中孳生。

5.好好洗手

在流感季節記得出門回家，或者在家中都要用溫水和肥皂洗手20秒以上，可以跟孩子們說，要邊洗手，邊唱「2次生日快樂歌」的時間，避免在接觸病人後、用餐前，觸摸自己的眼睛、鼻子、嘴巴。