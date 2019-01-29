雞蛋生吃小心禿頭！專家曝「中毒風險」：必知挑選5秘訣

▲生吃雞蛋、半熟蛋，會不會對健康造成影響？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

吃飯來顆半熟蛋，滑嫩又順口！你可知道日常飲食中，有哪些食物會吃進生蛋？到底吃生蛋會不會影響健康？專家便指出，吃過多生蛋會導致禿頭、指甲脆弱、精神變差等症狀，還要注意生蛋會有食物中毒的風險。

營養師簡鈺樺指出，生雞蛋的蛋白中含有抗生物素（Avidin），會阻礙人體對維生素B7的吸收與利用，進而阻礙代謝與生長，如果常常吃生蛋，會容易導致生物素缺乏，引發禿頭、指甲脆弱、皮膚發炎、精神不好的情況。而雞蛋中的「類卵粘蛋白」也會抑制胰蛋白酶作用，使腸胃消化不良。

除此之外，營養師也提醒，由於雞的排泄口跟產道是同一個部位，所以蛋殼上容易覆滿糞便以及沙門氏桿菌，吃到受汙染的生蛋，一不小心就會有食物中毒的危險，特別是免疫力較弱的族群，如老人、小孩、生病患者，風險又會大大增高。

簡鈺樺也表示，有些家庭習慣到市場上選蛋，而非是購買包裝好的洗選蛋，建議挑選及烹煮時，可注意以下5點：

1.蛋殼會略微粗糙且無破裂者，雞蛋越新鮮。

2.使用光源照射雞蛋鈍端，可以看見氣室越小者，雞蛋越新鮮。

3.把蛋打破後，發現內部蛋液鬆散、不集中，表示越不新鮮。

4.煮水煮蛋剝蛋殼時，發現越難撥開者，表式蛋裡面的空氣含量少，比較新鮮。

5.非洗選蛋烹煮前，建議先在水下面沖洗，將病菌和糞便清除。