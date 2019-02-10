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年後胖炸！外食「超強7日甩油菜單」飆瘦2kg　營養師：褲頭鬆了

點評:小編決定一試！
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吃午餐,吃麵,吃東西,貪吃鬼,大胃王。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲營養師雖然推薦7日甩油菜單，但仍有一天「美食日」隨便你吃。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

過了一個年，你胖了多少？一名32歲女子，過年打麻將因「局勢緊張」，為了消除焦慮感，她一個晚上狂嗑3桶水煮花生，以為不是油炸就好，再加上大魚大肉、各式各樣零食、飲料，讓她開工時胖了5公斤，連帶引發便秘問題。但靠著營養師趙函穎的「超強7日甩油菜單」在短短一週內體重從58→56公斤，腰圍小了兩吋，褲子也變鬆了，完全不擔心上班同事認不出來。

為了幫助廣大網友們在年後甩油消肉肉！晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師貼心分享，外食「超強7日甩油菜單」，還有一天「美食日」竟能讓妳不忌口隨便吃？只要跟著她這樣吃，兼顧營養的同時，一週狂瘦2公斤以上絕對不是夢！但也提醒，此份量為「女生限定」，男生若擔心吃不飽可增加份量，但仍要找到適合自己的體質，且可以開心執行的瘦身方法才會成功喔。

Day1－
早餐：黑咖啡1杯＋火腿蛋三明治1個＋蘋果1個
午餐：無糖豆漿1杯＋和風海藻沙拉1份＋無鹽堅果1小包＋芭樂1個
晚餐：自助餐三樣蔬菜＋滷豆腐1塊＋奇異果1個

Day2 －
早餐：黑咖啡1杯＋包餡三角飯團1個＋香蕉1根
午餐：無糖豆漿1杯＋雞胸生菜沙拉1份＋無鹽堅果1小包＋橘子1個
晚餐：自助餐三樣蔬菜＋滷雞腿1支＋葡萄1碗

▲弘記豆漿餐點。（圖／記者華少甫攝）
▲想要減肥，趙函穎推薦黑咖啡、無糖豆漿是你的好伙伴。（圖／《ETtoday新聞雲》示意圖）

Day3 －
早餐：黑咖啡1杯＋地瓜1條＋茶葉蛋1個＋奇異果1個
午餐：無糖豆漿1杯＋白蘿蔔1個＋杏鮑菇1個＋娃娃菜1個＋蘋果1個
晚餐：蔬菜肉片小火鍋（不主食不甜點不喝湯）＋芭樂1個

Day4－
早餐：黑咖啡1杯＋雜糧麵包1小個＋荷包蛋1個＋芭樂1個
午餐：番茄豆腐湯1碗＋燙高麗菜1份＋皮蛋豆腐1份＋木瓜1碗
晚餐：滷味攤三樣蔬菜＋豆干1份＋橘子1個

▲▼滷味運用了15種香料滷製。（圖／記者陳建竹攝）
▲吃滷味記得多挑蔬菜，避免火鍋料等加工食物。（示意圖／記者陳建竹攝）

Day5－
早餐：無糖綠茶1杯＋蔬菜蛋餅1份＋葡萄柚半個
午餐：味噌豆腐湯1碗＋燙空心菜1份＋海帶豆干1份＋葡萄1碗
晚餐：滷味攤三樣蔬菜＋肉片1份＋香蕉1根

Day6－
早餐：無糖綠茶1杯＋包子1個＋橘子1個
午餐：紫菜蛋花湯1碗＋鮮蝦生菜沙拉1份＋無鹽堅果1小包＋梨子1個
晚餐：蔬菜海陸小火鍋（不主食不甜點不喝湯）＋蘋果1個

Day7－美食休息日

趙函穎貼心叮嚀大家，此時普以7天為一個循環，第1天至第6天可隨意替換，必須連續執行3週休息1週。每每遇上生理週期時請暫停，待生理期結束後再執行效果最好。且在過程中務必搭配足夠的水分，並且維持適量的運動，每天正常排便瘦身效果更好。

外食「超強7日甩油菜單」飆瘦2kg！（圖／ETtoday健康雲製圖）
▲趙函穎營養師分享超強7天甩油菜單。（製圖／ETtoday健康雲）

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格IG

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關鍵字： 飲食健康 減肥 美體 過年 甩油菜單 外食族 趙函穎營養師
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