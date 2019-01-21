ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

女大胃王都很能吃？內臟巨大化竟撐死...醫曝「胃下垂」後果

點評:大胃王到底為什麼可以吃這麼多OAO
ETtoday健康雲

▲▼大胃王,女人,麵。（圖／視覺中國CFP）

▲許多女大胃王食量驚人，身材卻十分纖細。（圖／視覺中國CFP）

記者謝承恩／採訪報導

看大胃王吃飯好療癒！許多食量驚人的youtuber常在節目或直播中挑戰吃下大量食物，不管是100顆餃子、6公斤的拉麵或是比臉還大的包子，完全都難不倒他們。專家便指出，許多人常誤認大胃王的消化系統很有力，但其實胃長期被食物撐大，容易因彈性疲乏而下垂，還可能有喪命的危險！

肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，一般人的胃被食物填飽之後就會產生飽足感，然而食量大的人長期將胃袋撐大，往往要吃下更多東西才會產生「飽」的感覺，更有職業大衛王透過後天訓練，讓自己的胃容納下超乎常理的食物。然而，在短時間內吃下這麼多大量的食物，到底是「療癒」還是在「玩命」？

錢政弘表示，國外就發生過一名22歲的女孩被活活撐死的案例！這名年輕女子因為吃下過多食物，胃部被撐大了好幾倍，不只壓迫到內臟，還造成下肢靜脈缺血而失去脈搏。直到緊急送醫開刀，從胃中引流出11公升的食物，爾後在36小時的手術過程中，因腹部壓力改變，造成大量失血而喪命，請別輕易拿自己的性命開玩笑。

▲▼胃下垂。（圖／錢政弘醫師提供）

▲紅色畫線區為胃原本的位置，如今卻下垂骨盆腔。（圖／錢政弘醫師提供）

醫師更表示，大胃王並非天生食量大，有的人可能曾罹患十二指腸潰瘍造成胃排空困難，進而使胃撐大鬆弛，更難有飽足感。其中讓人感到不可思議的，不少大胃王往往都是瘦小的女生！錢政弘進一步解釋，這是由於瘦小女孩，因腹部肌肉較少、垂掛胃袋的肌肉較鬆弛，當胃袋增大時容易下垂，在體內形成狹長型內臟，較難從身形看出食量大小。

除此之外，剛生產後的婦女，習慣吃飽後，就馬上激烈運動、走跳的上班族，也都有胃下垂的情形，這些患者在X光顯影下，原本應該要在肚臍上方的胃，已拉長下垂到骨盆腔附近，更容易造成食物在胃中囤積，難以被排入腸道中好好消化吸收。

錢政弘指出，大胃王及胃下垂患者，比起一般人更容易感到腹脹不適，舉例來說，平常人在飯後約4~5小時左右，胃中的食物就能排空，若是胃下垂的患者，往往吃一餐經過7~8小時肚子還是脹脹的，甚至到隔夜後，胃仍覺得不舒服，不只在消化系統較無力，在日常坐臥時，還會引起胃食道逆流。

此外，大胃王時常一次吞下大量、單一的食物，不只容易消化不完全，即使到了腸道也無法被好好吸收利用，醫師提醒，平常除了飲食均衡外，還要多運動、訓練腹部肌肉，採取少量多餐的方式，將食物咀嚼久一點才吞下去，避免長期殘害消化系統，造成腸胃負擔。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

關鍵字： 飲食健康 腸胃健康 胃下垂 大胃王 食量 消化系統 肝膽腸胃 錢政弘
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

口臭是「牙屎」太多！一旦結石流血...慘遭細菌入侵全身

吃蛋怕膽固醇太高？1天吃O顆免驚！專家：精華全在蛋黃

經痛別以為忍耐就好！背後惡魔現身...這種病不孕率達50%

離婚沒有對錯！「情緒凌遲」比窮更恐怖...專家千字勸世

灰白色大便是警訊！婦罹「無聲癌2期」下場天堂v.s.地獄

沐浴乳「洗完滑滑的」？往往清潔力差...害「這族群」爆痘

蔬果份量吃夠嗎？營養師教「代換技巧」...連皮一起吃更好！

比大腸癌可怕！有便意卻拉不出...腸炎「6症狀」跟你一輩子

公司沒我不行！破解「自戀型同事」：討厭合作又愛邀功

討厭水的味道？養成多喝水習慣「12妙招」曝...第3個超實用

讀者迴響

回到最上面