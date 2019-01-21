女大胃王都很能吃？內臟巨大化竟撐死...醫曝「胃下垂」後果

▲許多女大胃王食量驚人，身材卻十分纖細。（圖／視覺中國CFP）

記者謝承恩／採訪報導

看大胃王吃飯好療癒！許多食量驚人的youtuber常在節目或直播中挑戰吃下大量食物，不管是100顆餃子、6公斤的拉麵或是比臉還大的包子，完全都難不倒他們。專家便指出，許多人常誤認大胃王的消化系統很有力，但其實胃長期被食物撐大，容易因彈性疲乏而下垂，還可能有喪命的危險！

肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，一般人的胃被食物填飽之後就會產生飽足感，然而食量大的人長期將胃袋撐大，往往要吃下更多東西才會產生「飽」的感覺，更有職業大衛王透過後天訓練，讓自己的胃容納下超乎常理的食物。然而，在短時間內吃下這麼多大量的食物，到底是「療癒」還是在「玩命」？

錢政弘表示，國外就發生過一名22歲的女孩被活活撐死的案例！這名年輕女子因為吃下過多食物，胃部被撐大了好幾倍，不只壓迫到內臟，還造成下肢靜脈缺血而失去脈搏。直到緊急送醫開刀，從胃中引流出11公升的食物，爾後在36小時的手術過程中，因腹部壓力改變，造成大量失血而喪命，請別輕易拿自己的性命開玩笑。

▲紅色畫線區為胃原本的位置，如今卻下垂骨盆腔。（圖／錢政弘醫師提供）

醫師更表示，大胃王並非天生食量大，有的人可能曾罹患十二指腸潰瘍造成胃排空困難，進而使胃撐大鬆弛，更難有飽足感。其中讓人感到不可思議的，不少大胃王往往都是瘦小的女生！錢政弘進一步解釋，這是由於瘦小女孩，因腹部肌肉較少、垂掛胃袋的肌肉較鬆弛，當胃袋增大時容易下垂，在體內形成狹長型內臟，較難從身形看出食量大小。

除此之外，剛生產後的婦女，習慣吃飽後，就馬上激烈運動、走跳的上班族，也都有胃下垂的情形，這些患者在X光顯影下，原本應該要在肚臍上方的胃，已拉長下垂到骨盆腔附近，更容易造成食物在胃中囤積，難以被排入腸道中好好消化吸收。

錢政弘指出，大胃王及胃下垂患者，比起一般人更容易感到腹脹不適，舉例來說，平常人在飯後約4~5小時左右，胃中的食物就能排空，若是胃下垂的患者，往往吃一餐經過7~8小時肚子還是脹脹的，甚至到隔夜後，胃仍覺得不舒服，不只在消化系統較無力，在日常坐臥時，還會引起胃食道逆流。

此外，大胃王時常一次吞下大量、單一的食物，不只容易消化不完全，即使到了腸道也無法被好好吸收利用，醫師提醒，平常除了飲食均衡外，還要多運動、訓練腹部肌肉，採取少量多餐的方式，將食物咀嚼久一點才吞下去，避免長期殘害消化系統，造成腸胃負擔。