長時間看3C惡視力上身　專家揭4大護眼食物「蛋黃、堅果」上榜

▲台北慈濟醫院張瑋琳營養師分享護眼食材。（圖／台北慈濟提供）

記者洪巧藍／台北報導

使用手機、電腦已經是許多人日常生活一部分，但長久看下來，會使眼睛痠澀疲勞，也會讓視力惡化，特別是發育中的孩童影響更是顯著。營養師建議，想要「護眼」建議補充β-胡蘿蔔素、維生素A、葉黃素、玉米黃素、Omega-3脂肪酸等營養素，可從多攝取4類食物做起。

台北慈濟醫院營養師張瑋琳表示，眼睛是由角膜、虹膜、視網膜及水晶體等組織構成，複雜且精密，需要均衡的營養才能維持健康狀態。若缺乏特定營養素如β-胡蘿蔔素、維生素A、葉黃素、玉米黃素及Omega-3脂肪酸，就會間接影響眼睛健康、造成視力惡化，可以攝取4種對視力保護有益的食物：

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1.深色蔬菜或深紅色蔬菜：前者能過濾藍光，減緩視網膜受到傷害，有助於預防黃斑部病變與白內障，後者則可保護眼睛健康及夜間視力。舉凡菠菜、花椰菜、胡蘿蔔、紅甜椒等皆含有豐富的葉黃素、玉米黃素及β-胡蘿蔔素 (是維生素A的前驅物)，建議每日至少烹煮約半碗的量給孩子食用。

2.深色水果：如藍莓、黑莓及葡萄等，因擁有豐富的花青素，能夠增強眼部微血管循環，降低眼部的氧化損傷，舒緩疲勞，同時補充維生素C，增強孩子的免疫力。

3.蛋黃：蛋黃因其含維生素A及葉黃素，每天1至2顆適量，還能同時補充蛋白質。

4.堅果與種子：如亞麻籽、核桃、奇亞籽等富含Omega-3脂肪酸，具有抗氧化的作用，讓孩子每天攝取約1湯匙的量能夠減少乾眼症症狀，促進視網膜健康，而Omega-3中的DHA對腦部發育也有重要幫助，都是營養好選擇。

▲營養師強調，每天攝取不同顏色的蔬果，就能輕鬆護眼。（圖／台北慈濟提供）

不過，要敦促小朋友在日常飲食中補足這些視力有益的營養食品不是那麼容易，尤其有些小朋友特別挑食，張瑋琳建議可將護眼食材悄悄地加進孩子的飲食中。

她舉例，可將胡蘿蔔燙熟打成泥，攪混進濃湯或咖哩，或是將少量的菠菜或地瓜葉燙熟後，加入水果牛奶中打成果昔，用水果的甜味蓋過蔬菜的味道，就能讓孩子既能喝到美味的果汁，又能吸收到充足的營養。張瑋琳也示範兩款簡易的護眼飲品，民眾可在家自行嘗試。

1.葉黃素南瓜杏仁奶

◎材料：南瓜泥50g、杏仁奶150ml、適量蜂蜜或黑糖。

◎作法：將南瓜蒸熟壓成泥，與杏仁奶一同加熱，加入適量蜂蜜或黑糖調味，即可飲用。

◎功效：富含葉黃素、β-胡蘿蔔素、維生素A，可以過濾藍光、保護視力，溫熱飲用更適合孩子腸胃。

2.護眼莓果奶昔

◎材料：藍莓或黑莓50g、香蕉半根、無糖優格100ml、亞麻籽粉1小匙、適量的水或牛奶。

◎作法：將所有材料放入果汁機攪拌均勻，即可飲用。

◎功效：富含花青素、Omega-3，可以視力保健，減少眼睛疲勞，口感滑順，孩子接受度較高。