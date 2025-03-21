遭比特犬咬傷嚴重恐「潰爛、慢性發炎」　醫曝3步驟緊急處置

▲北市比特犬Lucky從車窗跳出來咬傷兩人，遭到沒入安置。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

比特犬咬傷機車騎士事件引發國內熱議，醫師指出，犬咬傷可能造成兩大傷害，其一是「深層撕裂傷」，另則是因為犬隻口腔帶有多種細菌，若未妥善處理，可能導致「傷口感染」，進一步引發潰爛、慢性發炎，恐留下疤痕影響外觀。建議如果發生遭犬咬傷事件，可以遵循三步驟處理，以降低併發症與後遺症的風險。

台北市徐姓飼主飼養的比特犬「Lucky」短短11天從車窗跳出咬傷2名機車騎士，引發社會譁然，動保處裁罰飼主共20萬，並將犬隻執行沒入，目前安置在台北市動保處。其實類似事件並不罕見，國內去年在桃園就曾發生一名婦人遭家犬撲咬臉部，導致眼球與顴骨外露，傷勢慘重。

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無論是家犬或陌生犬隻，犬咬傷的風險始終存在，且往往發生得措手不及。三軍總醫院醫美中心醫師孫萬烜表示，犬隻咬合力強，遭受攻擊時加上傷者可能想要掙扎掙脫，此時可能會造成深層撕裂傷，甚至影響骨骼與神經。

此外，由於犬隻口腔帶有多種細菌，若未妥善處理，可能導致傷口感染，進一步引發潰爛、慢性發炎，甚至留下嚴重疤痕，影響外觀與日常功能。針對犬咬傷的緊急應對，孫萬烜建議遵循以下步驟，以降低併發症與後遺症的風險：

1. 立即清潔傷口：使用生理食鹽水或大量清水沖洗，減少細菌殘留，降低感染機率。

2. 消毒與止血：以優碘或酒精消毒傷口，並用無菌紗布輕壓止血，避免過度擠壓，以免加劇組織受損。

3. 儘速就醫：由專業醫師評估傷口深度，視情況進行縫合，並接受狂犬病疫苗與抗生素治療，以預防感染擴散。





▲咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）

孫萬烜表示，正確的緊急處理可降低感染、疤痕與組織損傷，而後續醫美修復技術則能有效改善傷口癒合後的外觀與功能，依照不同受傷部位、深度有不同的處置方式。

1.淺層疤痕

受傷部位：臉部、手部、背部等較表淺的傷口。

治療方法：雷射治療脈衝光或飛梭雷射。

效果：改善淺層疤痕的色素沉澱與凹凸不平，促進膠原蛋白增生，幫助肌膚修復。

2.深層凹陷性疤痕

受傷部位：面部如臉頰、額頭、肩部等造成深層凹陷的部位。

治療方法：自體脂肪移植或玻尿酸填補。

效果：填補深層凹陷區域，恢復皮膚平整與彈性。

3.結構性損傷

受傷部位：鼻部、下巴、耳部等結構性損傷部位。

治療方法：手術修復。

效果：修復結構性損傷，恢復面部的對稱性與功能。

4.疤痕增生或色素沉澱

受傷部位：胸部、背部、臉部等易產生疤痕增生或色素沉澱的區域。

治療方法：醫學級除疤療程與藥物配合。

效果：減少疤痕增生、軟化硬塊、改善色素沉澱，使疤痕更加平整、不明顯。

孫萬烜也提醒，術後護理至關重要，應避免日曬，以防色素沉著，並搭配專業疤痕護理產品，加速傷口癒合，確保最佳修復效果。