中小學生「睡不到8小時」影響記憶力　醫示警：恐引發5病上身

▲醫師建議中小學生每晚應有8至10小時的睡眠。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

研究顯示中小學生每晚應有8至10小時的睡眠，但實際情況有許多學生遠未達標，平均睡眠時間不到8小時，許多學生甚至需要依賴咖啡來維持白天的精神狀態。醫師示警，中小學生睡眠不足可能導致發育遲緩、免疫力下降，並增加肥胖、代謝性疾病及心血管疾病的風險。

根據新華社報導，一些中小學生的睡眠時間少於8小時；有的甚至因為放學晚、起床早，難以獲得充足的休息時間。例如，西安市一位中學生家長李安（化名）指出，孩子每天晚上11點多才睡，而早上6點50分就得起來，且中午通常不能小睡，睡眠嚴重不足。

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吉林長春的一名學生家長楚琳（化名）也談到，周圍的中學生大多在晚上11點左右睡覺，次日6點半起床，能夠每晚睡滿9小時的僅少數。調查顯示，77.19%的小學生家長表示孩童每晚難以保持9小時睡眠，而72.34%的初中生家長觀察到孩子每天睡不到8小時，至於高中生，則有62.5%的家長提及其孩子睡眠不足7小時。

貴州省第二人民醫院睡眠醫學科主任馮霞指出，長期睡眠不足會損害中小學生的認知功能，包括記憶力、注意力以及反應和思考的能力，並可能導致抑鬱和焦慮等心理問題的風險增加。

陸軍軍醫大學西南醫院呼吸與危重症科主治醫師黃曉寒說，睡眠時間不足可能導致中小學生出現發育遲緩、免疫力下降的情況，並增加肥胖、代謝性疾病及心血管疾病的風險。

中國社會科學院社會學研究所副研究員張衍認為，除學業壓力外，環境因素如夜間照明、噪音等增多，亦影響睡眠。此外，調查發現，40.25%的家長表示孩子的睡眠不足源自於沉迷於電子產品。貴陽市民聞女士提到，她5歲的兒子接觸電子產品已成為「重度用戶」，若家長不督促，他便會玩至深夜。

馮霞認為，午睡是中小學生睡眠時間的良好補充，各地學校可因地制宜配置可躺式課桌椅，提升睡眠質量，教育部門應將學生的睡眠情況列入學校考核指標，杜絕教師佔用午休時間進行補課或考試。

黃曉寒建議，家長應積極營造良好的睡眠環境，諸如關閉電子設備、調暗燈光及避免睡前過度興奮等，並希望家長以身作則、少熬夜。