吃蘇打餅、營養口糧都中招！減重醫師曝4大「隱藏版高熱量食品」

▲蘇打餅乾看似健康，但實則暗藏碳水、油脂危機。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

改善身體健康狀況，不少人會從日常飲食開始著手，但有些食品看似健康卻暗藏陷阱。有減重醫師就點名4款食品，麥芽沖調飲品、營養口糧、發酵乳以及蘇打餅乾，潛藏高糖量、高碳水、高油脂等風險，若要吃需小心份量，避免過度攝取。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍在youtube頻道上分享看似健康卻暗藏陷阱的食品，第一款是受到許多人喜愛的麥芽沖調飲品。陳威龍指出，這款飲品有維生素A、維生素B、各種礦物質，乍看很健康，但實際上含糖量很高，吃多了會讓胰島素阻抗上升，增加糖尿病風險。

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第二是營養口糧，陳威龍分析，其主要成分為碳水化合物，每份達7.1克，若本身有從事運動、登山等活動，適合做為直接熱量來源，但如果沒有足夠的運動量，就是吃進過量的碳水化合物。

陳威龍分享第三款地雷食品是發酵乳，他說，發酵乳中確實含有很多對人體有益的益生菌，但是有些市售產品含糖量可以高達60.8公克，而世界衛生組織建議每天添加糖攝取量不能超過50公克，雖然市面上也有推出減糖版發酵乳，但含糖量仍然高。陳威龍也提到，食品成份標示會依照含量排序，發酵乳第一是水，接著就是糖，象徵該產品含量第二高的就是糖。

最後是蘇打餅乾，陳威龍說，很多人都覺得蘇打餅很健康，但從成分標示來看，每100克含60克碳水化合物、24.6克脂肪，從成分排名來看，依序為麵粉、油、蔗糖，吃蘇打餅乾就是吃進碳水化合物和脂肪，而且很多人蘇打餅是一片接一片，無形間就會過量攝取。