昆布、海帶不同！「11種食用藻類」曝光網驚：捲捲海帶原來叫OO



▲你分得清楚海帶和昆布差在哪裡嗎？（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／綜合報導

火鍋店的昆布湯底、滷味攤上的海帶，以及夏天解熱消暑飲品石花凍，都屬於「藻類」，它們美味、營養價值相當豐富，被人類當作食物已有上千年歷史，而對於本身少吃蔬果的外食族而言，是很棒的選擇，因為海藻類所含有的膳食纖維，為糙米的10～25倍。臉書插畫粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》和網友分享11種藻類食物，其中被網友稱為「捲捲的海帶」的本名也曝光啦！

知名臉書插畫粉專《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》近日PO文分享網友常吃的超營養聖品「藻類」，並指出，藻類為以光合作用產生能量的生物，因少了根、莖、葉等構造而與植物不同，可略分為褐、藍、綠、紅藻。而人類食用藻類已有上千年歷史，其中藻類營養價值豐富，且含有褐藻醣膠、葉綠素、藻褐素等營養成分，甚至被認為是日本沖繩人的長壽秘訣。





▲網友常吃的11種藻類長相、命名大公開。（圖／《10 Seconds Class – 10秒鐘教室》授權提供）



粉專也在臉書分享11種「藻類」：



常見的褐藻類－



1.水雲：又稱為海蘊、海髮菜，是琉球料理常見的食材。

2.昆布：常見於網友愛吃的火鍋湯底，具有高營養價值，最長可長達20公尺。

3.海茸：常用來辣炒，很多網友稱「捲捲的海帶」，甚至有網友以台語「海龍」發音，以為海茸就叫「海龍」。

4.裙帶菜：又稱為「海帶芽」，常被切成長條或絲狀作為涼拌料理食用。

5.海帶：泛指所有海帶屬的物種，常常在滷味攤出現。

另外粉專也在貼文內補充小知識「海帶為什麼常常會以打結的模樣出現呢？」原因在於不打結海帶即會一片片相疊而黏在一起，料理及取用都非常困難，「但打了一個結之後，上面那些問題就通通不是問題了！想到這招的人真的是太聰明了啦～」。

其他藻類－



1.珊瑚草：有「海燕窩」之稱，常用來做成果凍或涼拌食用。

2.洋菜：海藻萃取物，常用來添加食品，加工成凍狀。

3.石花菜：屬紅藻的一種，常用來做為涼拌菜或醃漬菜，夏天也會被拿來製成石花凍飲，清涼又消暑。

4.海苔：為紫菜經過烘烤和調味加工處理後的香脆零食。

5.髮菜：因為採集髮菜會造成嚴重的土質破壞，很多地方已禁採，應避免食用。



經過網友提醒，粉專也解釋，「髮菜是藍綠藻的一種，但藍綠藻在分類上應該是屬於細菌而不是藻類喔！」

6.紫菜：為海中互生藻類的通稱，多為綠、黑、紅黑色。

網友看完後恍然大悟：「海茸都叫它長的很像電話線的海帶」、「我都叫海茸QQ海帶」、「以前都叫它捲捲的海帶」、「原來那個叫海茸，終於知道了！每次看到心裡都只能稱它螺旋海帶XD」。還有網友說，「以前好愛吃髮菜，現在似乎很少見了」、「涼拌海帶芽超好吃！」、「每個我都超愛吃~~~~~~~」。