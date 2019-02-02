大掃除懶人秘技公開！破解「4魔王關卡」：內行人都先掃OO

點評: 我最討厭就是油油的廚房QQ

▲油膩的廚房是大掃除的魔王關卡。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

每次過年大掃除，總是累的像黃臉婆嗎？許多人清潔時，常會東清一點、西掃一些，掃的腰痠背痛，三天三夜也清不完，其實只要透過正確的打掃順序及清潔技巧，就能輕鬆讓家中煥然一新！生活圖文作家《我是阿明》分享，打掃前要先清掉雜物外，再來遵守廚房→臥室→客廳→廁所的順序，就能讓工作更快完成。

大掃除秘訣：打掃每個房間時，應從「上到下」、「裡到外」、「乾處到濕處」的原則，進行順序可依照空間中的屋頂開始清潔蜘蛛網、再來是牆壁、玻璃的擦拭跟清潔，緊接著是家用電器，最後才是地板。在打掃時，也要注意清潔的眉眉角角，善用醋、小蘇打、檸檬、洋蔥等妙招，讓髒汙OUT！

順序1：廚房

● 砧板汙垢：用洗潔精和水將砧板洗乾淨後，在砧板上灑鹽，反覆擦洗30秒左右，用清水洗淨。

● 清洗塑料容器：用水稀釋小蘇打，灌入容器內搖晃或用毛刷清洗，再用少量的食用鹼水灌入搖刷，最後再用熱的食鹽水沖洗即可。

● 水池清潔：水池易沾染洗碗水中的油垢，可撒一點鹽，用廢舊的保鮮膜上下擦拭，再用溫水洗幾遍就能光亮乾淨。

● 焦黑的鍋底：在鍋裡注入三分之一的醋，加蓋煮沸5分鐘，浸泡過夜後，再用湯匙輕刮即可。

魔王級！

● 清理抽油煙機和爐台：灑上廚房清潔劑，用牙刷刷洗上層油汙，再用沾水抹布擦拭即可，若還是有油汙，可用橘子皮加水煮開，再添入酒精、白醋，瞬間畫深最威猛的天然清潔劑，油到清除。

● 磁磚接縫汙垢：在刷子上擠適量牙膏刷洗接縫，爾後用水清洗，再拿蠟燭反覆塗抹接縫處，使臘的厚度跟磁磚厚度持平，防止油汙沾染。

順序2；臥室

泛黃床單、窗簾：在洗衣機中，用水加半杯食鹽浸泡，泡一天再放入洗衣粉清洗。

連身鏡：用洗髮精去汙擦拭，另外建議打掃房間前，先將棉被、書櫃等家具覆蓋好，再做清潔。

房間除臭：將含果肉的檸檬切塊，放入鍋內加水煮成檸檬汁，最後裝入噴霧器內，噴灑除臭。

順序3：客廳

● 茶几或木質家具：用牛奶擦拭保養，如果有水痕，只要用吹風機吹一吹，就能還原如新。其他家具用少許「橄欖油+太白粉」清洗，即可去汙。

● 茶杯上的茶垢：拿細布沾牙膏或肥皂擦洗。

● 沙發汙垢：用點酒精或牙膏及可擦拭乾淨。

魔王級！

● 清潔地毯：用1：2的醋、水噴濕，再用熨斗30秒蒸燙，就能完成乾洗。

● 餐桌汙漬：餐桌上的汙漬灑點鹽，再滴點沙拉油，就能清除汙垢。

● 清潔紗窗：將廢舊報紙用抹布打濕後，田在紗窗背面，5分鐘後取下，就能黏下紗窗上的灰塵汙漬。

● 玻璃清潔：將洋蔥去皮切成兩半，用其切口摩擦玻璃。趁洋蔥汁未乾時，迅速用乾布擦拭，讓播離更乾淨明亮。

● 地板清潔：用等量蘇打粉、溫水、白醋、少量清潔劑混合後擦拭地板。（不建議打蠟過的地板）

順序4：浴室廁所

● 金屬水龍頭：馬鈴薯削下的皮，用內側的一面擦拭水龍頭，馬上恢復閃亮。

魔王級！

● 卡垢的蓮蓬頭：倒點醋來包覆在塑料袋裡，扎在噴頭上泡一夜及可清除。

● 水槽汙垢：用低濃度的醋溶液除去水槽內的礦物質沉澱，平時少使用含硫磺或鹽酸的洗滌產物。

● 馬桶汙垢：醋加小蘇打粉，靜置於汙垢處半小時，就能讓馬桶恢復潔白。

● 除下水道異味：將柚子皮切成塊後加水煮，大火煮開後改中火，10分鐘後撈出柚子皮，將熱水緩緩倒入下水道。

● 浴缸積垢：用海綿沾點牙膏刷洗浴缸，可以快速除去積垢。

※本篇圖文經《我是阿明》授權提供，請勿隨意拷貝轉載。