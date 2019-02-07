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豬年吉日曝光！服務業「初三最旺」...投資族把握這時機

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▲鴻海副總裁呂芳銘表示，董事長郭台銘為了拼經濟缺席開工團拜。（圖／記者周康玉攝）

▲各大公司行號進行開工團拜。（圖／記者周康玉攝）

文／陶文

新的一年，新的期盼，給自己一個嶄新的開始，那是「今年一定會更好」的信念。於是，新春開張與開市就不會只是拜拜而已，而是要更好更旺的宣示，告訴自己，也告訴員工夥伴們。因此不論是哪一種宗教，老闆們都必須安排新春開市的儀式，為的是員工的信心，通常這個時候也是設定自我目標的時刻。

對於一般工作者來說，也需要為自己的好運氣開張，在以下的吉日與時辰，前往廟宇拜拜或教堂祈禱，都具有開啟好運氣的效果。

2019己亥豬年迎接好運氣與開運賺大錢的開張吉日：

2月5日星期二（初一）：今年最好的大吉日，財福併至，所有的人都有必要在這一天為自己開啟豬年好運氣。

吉利時辰：辰時（7點至9點）財福併旺，巳時（9點至11點）三合時，富貴併臨時。

2月7日星期四（初三）：六合日，貴人日，適合服務業，自媒體從事者。

吉利時辰：卯時（5點至7點）三合時，人緣磁場最旺的時刻；午時（食神、財祿併旺時）。

2月14日星期四（初十）：財祿吉星與官祿吉星併臨，代表名利雙收。

吉利時辰：卯時（5點至7點）財源廣進，辰時（7點至9點）貴人時，事業順遂。

2月17日星期日（十三）：偏官星、偏財星和開拓星同步旺盛，事業拓展的大吉日。

吉利時辰：巳時（9點至1點）官祿星與財祿星併旺，午時（11點至13點）偏財祿吉星最旺，經商投資生意人的最愛。

本文摘自《2019豬年開運賺大錢》／ 陶文（易經財經專家）／時報出版

虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

關鍵字： 開工 春節 開張 投資 服務業 己亥豬年 2019豬年開運賺大錢 陶文
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