伴手禮怎麼挑？營養師推「3款不敗組合」煮菜、配咖啡都超搭

▲年節伴手禮該怎麼挑才健康？（圖／記者謝承恩攝）

文／健康食彩營養師 余詔儒

年節腳步將近，除了煩惱採買年貨食材，逢年過節時，外出探訪親朋好友，難免需要伴手禮，市售年節禮盒百百種，挑選恰到好處的禮品也是一門大學問，如何挑選適當的禮品，才能送禮送到心坎裡，傳遞祝福的心意，送禮要送得好，又送得巧，那就得掌握一些訣竅了。

1.多用途的油品禮盒

近年來因為油品的食安問題再加上越來越多人注重養生，過去不受重視的各種油品慢慢的也受到注目了，一般人對於油品的認知只是覺得就是炒菜做飯使用的油，料理中的配角，有什麼重要性呢？其實，油的種類多元，除了常使用的油品，也可以依照不同的烹調方式來搭配不同性質的油品，讓飲食更加營養均衡及多元化。

1.日常生活中最常食用的大豆油、葵花油、花生油、芝麻油….等，這些油脂含有較多的ω-6不飽和脂肪酸，但其實還有兩種油也漸漸受到注意，例如葡萄籽油及玄米油，除了含有不飽和脂肪酸以外，更具備一些抗氧化元素，例如花青素及穀維素，這些抗氧化元素可以讓油脂更穩定，不易起油煙，也相當適合高溫料理。

2.防彈咖啡的盛行也造就了椰子油廣受討論，椰子油及MCT Oil(中鏈脂肪酸)是從椰子油中萃取而來，椰子油帶有椰子的清香，不管拿來調咖啡、涼拌沙拉、焗烤料理、椰香咖哩，因為椰子油的清香，更有一番不同的風味，椰子油還可以直接塗抹於肌膚，在乾燥的秋冬季節，還可以達到預防肌膚乾裂的情況，可以說是用途廣泛呢！

▲椰子油可調咖啡、涼拌沙拉、做焗烤料理。（圖／翻攝自pixabay）

3.『地中海飲食』的靈魂角色橄欖油，『東方橄欖油』美稱的苦茶油及『森林的奶油』之稱的酪梨油，這三種油的特性皆是富含ω-9不飽和脂肪酸，有助維持身體的健康，更是養生人士不可缺的必備油品之一，涼拌食用還可以攝取到多酚類抗氧化元素，其中，苦茶油可以耐高溫烹調，更加適合亞洲的料理方式。

4.亞麻仁油中則是富含了ω-3不飽和脂肪酸，富含DHA及EPA，日常飲食中最容易缺乏ω-3不飽和脂肪酸，平日可以透過多吃魚類加強攝取，但若吃素的民眾則需透過亞麻仁油才能補充到ω-3不飽和脂肪酸，亞麻仁油怕熱怕光，故僅只建議生飲、涼拌沙拉或沾麵包使用。

2.實用的乾貨禮盒

逢年過節的養生鍋湯底，香菇、紅棗、枸杞是不可或缺的料理好夥伴，菇類富含多醣體及纖維質，紅棗及枸杞富含維生素及礦物質，可以增添更多的營養素及風味，多選擇原型態的食材。

飯後甜湯或養生茶，紅棗枸杞更不可少，紅棗及枸杞的營養價值高，對於體力較差或是手腳冰冷的人可以多食用，時常打電腦看手機的3C族群也可以多多食用枸杞，2種食材皆是亮麗的紅色，不管在視覺或味覺上都可以加分，過年期間更是料理必備的食材，鹹甜皆適用，適合送給媽媽們的實用乾貨禮盒。



▲紅棗、枸杞等乾物，適合烹調滋補料理。（圖／CFP）

3.涮嘴的堅果零嘴禮盒

過年零食、糖果不可少，但近來也逐漸吹起養生風潮，堅果果乾類包含腰果、杏仁、核桃、南瓜子、葡萄乾、蔓越莓乾，綜合口味一次攝取多元不同的營養元素，且堅果類富含不飽和脂肪酸，維生素E、B群，都是人體不可或缺的營養素，果乾則是天然果糖及纖維質、多酚類的抗氧化物。

堅果果乾直接食用再搭配黑咖啡或是無糖茶更佳，堅果果乾還可以添加於牛奶、豆漿或是優格、拌沙拉、搭配鬆餅、義大利麵，料理非常多元化。堅果類因為油脂含量豐富，若保存不當容易產生油耗味，大包裝一次無法吃完，開封後若頻繁接觸空氣太久，則會因為氧化導致品質敗壞，建議選擇原味、無調味、無添加，低溫烘烤的食材。

國內外許多研究建議，每日攝取適量的堅果果乾類有益於身體健康。也因為有如此多種的好處，受到大人小孩的喜愛，全家人都適用，已逐漸變成年節禮品的首選。若要挑選禮品送給家中有小朋友者更是要多費心，色彩豐富的零嘴，其實都少不掉食品添加物、糖份及色素。

▲栗子等堅果類適合親子食用，更能作為料理配料。（圖／翻攝自pixabay）

現在也越來越多種訴求健康零嘴，強調使用天然食材、無添加、低糖、無色素、少油炸的零嘴，例如秋冬盛產的栗子，去殼蒸熟後就可以食用，沒有過度添加糖分，原汁原味保留原始風味，才能真正的讓家長放心讓小朋友食用。栗子還可以做成日常料理餐點，栗子燒肉、栗子炊飯，把零嘴變成料理。

余詔儒營養師，現任健康食彩營養師，專長為飲食評估及改善、保健食品及健康食品營養諮詢、減重營養。更多營養資訊可參考健康食彩粉絲專頁＆健康食彩官網，定期分享健康料理與知識給消費者，為全省的天然有機超市。