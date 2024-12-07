26歲男突中風！　三餐「都配1食物」醫一聽傻了

▲男子突爆腦中風，家人目睹嚇壞，緊急將他送醫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

北部一名26歲男子正準備國考，每天久坐苦讀超過12小時，不出門也不運動，某天晚上書唸到一半想拿雞排吃，右手卻突然無力，整包炸物撒一地，父親聽到聲響衝進房間，驚見眼前一幕緊急將他送醫，確診急性缺血型腦中風。醫師楊智雯透露，男子屬於重度肥胖，三高數值嚴重超標，而他三餐「都要配炸物」、愛喝手搖飲成為健康最大殺手。

減重專科醫師楊智雯在臉書發文指出，男子中風後經緊急取栓手術後，住院5天才平安返家，也因為突然右肢無力嚇壞所有人，因此下定決心求診減重。她一看患者的病歷摘要，身高165公分、體重120公斤，BMI達45.7，屬於重度肥胖，不只患有高血壓、高血脂、糖化血色素飆至10%、三酸甘油酯數值破千，是正常人的7倍，這些都是引發急性腦中風的元凶，而最根本的風險就是肥胖。

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男子在抽血檢測後，除了一般的代謝數值難看，楊智雯也發現他身體的抗氧壓力極高，氧化型的低密度脂蛋白也過高「難怪血管會阻塞不通」。後續先給予患者降血糖藥物協助穩定病況，避免急性併發症發生，再透過飲食搭配運動，他3個月後回診，糖化血色素從10%降至6.5%，體重也減少15公斤，整個人氣色看起來好很多。

▲油炸物對於健康充滿隱憂，醫師建議少吃為妙。（示意圖／本報資料照）

由於男子三餐都要配炸物，楊智雯也藉此示警，雞排、炸物雖然美味，卻充滿隱憂。首先，炸物含有大量反式脂肪與飽和脂肪，會升高壞膽固醇、降低好膽固醇，大幅增加動脈硬化、心臟病和中風風險。

楊智雯接著說，炸物通常會裹粉，食材醃料大多有糖，這些吃下肚的隱形糖容易使血糖快速升高，長期食用恐致胰島素抗性、增加罹糖尿病風險。另外，高溫油炸會產生有害的氧化物質，長時間攝取會導致慢性發炎、誘發代謝症候群。值得注意的是，炸物鈉含量極高！太常吃會使血壓升高，因而加重心臟與腎臟負擔，甚至增加中風風險。

楊智雯提醒，民眾平時一定要均衡飲食，避免高油、高糖、高鈉食物；多攝取纖維、蛋白質和蔬菜；另外，也要適量運動，每天保持一定的活動量、促進新陳代謝；最後則是規律作息，減少熬夜，以保持身心健康。