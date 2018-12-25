吃水果當晚餐「酮酸中毒」險喪命！專家：比吃蔬菜多3倍醣

點評: 白天上班覺得菜吃不夠多，晚上就狂吃水果也很危險QQ

▲晚餐沒時間煮飯，常常吃水果當正餐？（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

把水果當正餐吃，小心吃出病來！在杭州也有一位21歲男子因懶的煮飯，每天晚餐都靠水果度過，1個月後出現頭暈、口乾、噁心的情形，緊急送醫後發現是「糖尿病酮酸中毒」。營養師李佳蕙表示，大家常會誤解水果拿來當正餐，或取代蔬菜食用，渾然不知對身體傷害很大。

根據錢江晚報指出，這名21歲的杭州男子，因為工作忙碌，早餐、中餐都在公司解決，下班後懶的煮飯，就靠兩根香蕉和哈密瓜當晚餐，殊不知這樣高糖分的水果，讓他在一個月後，送進加護病房。經抽血檢查後，發現血糖高達79.98mol/l，超處正常值10倍，且血液PH呈現酸性，是「糖尿病酮酸中毒」，經3天的治療才撿回一命。

李佳蕙指出，水果的主要成分為醣類、維生素、礦物質，攝取過多水果容易造成血糖升高，身體也會將多餘的醣類堆積成脂肪儲存，自然容易造成脂肪肝、肥胖，嚴重還會跟杭州男一樣出現 「糖尿病酮酸中毒」 的情形。

▲水果中的醣類是蔬菜的3倍之多，不可互相取代補充。（圖／翻攝自pixabay）

由於現代人生活忙碌，三餐飲食不均衡，過去也有民眾詢問，「整天沒有吃到蔬菜，難道不能用水果替代嗎？」李佳蕙解釋，當然不行！雖然蔬菜的主要成份的確和水果一樣都是「醣類」，但是每份水果「醣類」為蔬菜的3倍，如果少吃蔬菜就以多吃水果來彌補，一樣容易會造成「醣類」攝取過多，進而造成血糖偏高、脂肪肝、肥胖問題。

此外，蔬菜和水果主要提供醣類、維生素、礦物質、膳食纖維等營養成份外，通常水果都直接食用，不會再經過加熱，能夠攝取的維生素比蔬菜還多，因為維生素大多經過加熱容易流失，而蔬菜的膳食纖維大多高於水果；兩者雖然營養成分看似相近，但提供的熱量差很大！

營養師也補充，根據性別、年齡層不同，對於每日蔬菜、水果建議量由圖片表格可以參考，記得沒有任何水果太甜不能吃，而是要適量攝取，過猶不及。蔬菜、水果千萬不能互換，分別適量攝取，才能吃得健康又均衡。

諮詢專家／李佳蕙營養師，現任奧路詩美漾生技有限公司首席營養師，專長為減重營養、慢性病營養、衛教活動策劃、預防醫學保健、保健食品諮詢。現有經營部落格OROS柑橘營養師瘦身站，及粉絲專頁李佳蕙 營養師 瘦身站。