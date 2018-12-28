心臟不好「看這9地方」就知道！　胸悶、容易疲勞小心心衰



▲你也常常有胸悶、胸痛的不適症狀嗎？小心是心衰的前兆。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

網友們，你也常常有胸悶就像被石頭壓得喘不過氣，或是常感疲勞、食慾不振嗎？小心這可能是心臟負荷太大或是肌肉損傷使得心臟泵血功能下降，輸出的血無法滿足器官及組織所需，同時血液無法順利回流心臟所導致，即會出現「心臟衰竭」的情況。《搜狐健康》就分析出9種心臟不好的表現，快檢查自己有沒有？

1.一躺下就氣短

患者只要平躺幾分鐘就會出現氣短，直到坐起才紓緩，要小心可能是心臟衰竭的跡象，由於因為平躺時回心血量多，導致氣道阻力增加，因而出現氣短現象。



2.胸悶沉重如大石壓

除了排除情緒因素和其他臟器功能改變，也要小心存在心肌缺血症狀，如果胸悶持續數分鐘，甚至有劇烈胸痛情況，很可能出現心絞痛或是急性心肌梗塞，應緊急就醫。



3.衣服鞋子突然變緊

很多人當下反應是自己胖了，但對心臟病患者而言，可能是心功能受損的徵兆，由於心臟排出的血量下降，使得腎臟血流量減少、排出體外水分減少，而出現下肢浮腫。

4.食慾不振

心臟功能受損者還可能出現腹脹、噁心嘔吐、便秘及上腹痛等症狀，大多是因為右心功能衰竭、腸胃道瘀血所導致。



▲有頭暈狀況小心是心功能受損的前兆。（示意圖／記者李佳蓉攝）



5.頭昏頭暈

此症狀雖然在生活中常見，但若是伴隨低血壓的頭暈，可能是心功能受損所致，嚴重者還會出現暈厥、心因性休克等危及生命的症狀，應盡快送醫。



6.焦慮不安

有的人即使情緒穩定時仍會感覺心悸、心慌或是坐立難安，要小心是心臟疾病。其中心率增快、心律不整是心慌交集常見的原因，多由心臟功能性或是器質性改變造成。



7.咳嗽咳不停

有些人沒有發燒或其他感冒症狀，唯獨咳嗽咳不停，且晚上更頻繁，平躺比坐起時更明顯，可能是肺瘀血使氣道受到刺激。

8.容易疲勞

很多心臟患者發病時就是從缺乏活力或是容易疲勞開始，這是因為血液無法好好輸送到全身，即無法提供充足養氣和營養以滿足身體需求。



9.少尿且下肢浮腫

當出現少尿和下肢浮腫，很多人常認為是腎臟出狀況，但事實上心臟功能受損也會導致血流「上去的速度」比不上「下來的速度」，血液堆積於下肢造成浮腫現象。而腎臟本身疾病造成少尿，導致水分累積體內，加重心臟負擔，甚至引發心臟衰竭。